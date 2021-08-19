Ukrainian Fashion Week: что готовит новый сезон

Украинская неделя моды под названием Noseason sept 2021 пройдет с 2 по 5 сентября.

Основанный в 1997 году, Ukrainian Fashion Week стал первой Неделей моды в Центральной Европе. С тех пор, несмотря на любые политические или экономические ситуации в мире или стране, основатели Украинской недели моды не пропускали ни один сезон.

В сентябре состоится 49-й Ukrainian Fashion Week.

Анализируя изменения в мировой fashion-индустрии, катализатором которых выступила пандемия COVID-19, очевидно, что 2020 и 2021 годы стали годами испытания и экспериментов и для всей fashion-индустрии Украины.

Несколько сезонов назад Ukrainian Fashion Week, осознавая вызовы, стоящие перед любым Неделей моды и демонстрируя готовность отвечать на них, в знак поддержки украинских дизайнеров, объявил концепцию внесезонности — NO SEASON Season и начал phygital-формат проведения. Гибридный формат UFW предусматривает инклюзивность для всех, кто интересуется украинской модной индустрией, благодаря открытому online-доступа к показам. Профессиональное сообщество — представители медиа, байеры, инфлюенсеры — приглашенные посетить Неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров offline, соблюдая карантинные нормы.

Приоритетными направлениями Ukrainian Fashion Week остаются: поддержка молодых дизайнеров, устойчивое развитие моды и кроссекторальность.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

4 сентября 2021, во время Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021, в online- и offline-формате состоится саммит, посвященный развитию устойчивой моды в Украине — 4-й BE SUSTAINABLE! Fashion Summit. Тема четвертого BE SUSTAINABLE! Fashion Summit — Круговая мода.

Спикеры расскажут об актуальных проблемах циркулярной моды и особенности ее развития на локальных рынках.

Среди приглашенных спикеров — Марта Маркез (Marta Marques), основательница бренда Marques Almeida, Орсола де Кастро (Orsola de Castro), основательница и креативный директор глобального развития Fashion Revolution, Керри Мерфи (Kerry Murphy), основатель The Fabricant и другие.

На fashionweek.ua будет открыта регистрация для online- и offline-участия в саммите.

NEW GENERATION OF FASHION

В рамках нового сезона UFW Украинская Рада Моды — Ukrainian Fashion Council — представит уникальный проект для молодых дизайнеров: New Generation of Fashion.

Это первая комплексная программа, актуальна для нескольких категорий молодых дизайнеров Украины, имеющих разный профессиональный опыт и стремятся к успеху в сфере моды. Важным аспектом проекта является то, что он дает возможность молодым дизайнерам получить уникальный опыт и знания от авторитетных украинских дизайнеров. Менторами New Generation of Fashion стали члены Ukrainian Fashion Council.

Программа включает в себя серию лекций, индивидуальные консультации, программу менторства и создание коллекций молодыми дизайнерами-участниками проекта. Презентация коллекций New Generation of Fashion состоится 5 сентября в рамках Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Ukrainian Fashion Week в течение своей 24-летней работы открывает новые имена в моде Украины, поддерживает молодых дизайнеров и способствует их профессиональному развитию. Приоритетность этого направления и достигнутые результаты могут проиллюстрировать включения 16 показов молодых дизайнеров в официальную программу Ukrainian Fashion Week.

NFT Art Exhibition

Площадка Ukrainian Fashion Week всегда открыта для коллабораций с креативными индустриями. В рамках Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 впервые пройдет выставка современного криптоарта. Для участия в выставке будет отобрано 30 работ, которые будут представлены медиа и гостям 49-го сезона Ukrainian Fashion Week. Предпочтение будет отдано работам, имеющих определенную связь с идеями и образами современной моды, отражают ее стиле, философию и влияние на современную человеческое сознание.

По окончании осенней сессии Ukrainian Fashion Week будет сформирован шортлист с 7 художников, которым предложат создать коллекционные NFT в коллаборации с известными украинскими дизайнерами. Это сотрудничество станет частью отдельного арт-проекта, который будет иметь свое продолжение в феврале. Организаторы выставки — Ukrainian Fashion Week и Mint a Star. Куратор проекта — Таисия Пода.

Специальные события Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021:

- презентация чайных платьев POUSTOVIT. Презентация пройдет при поддержке бренда LOVARE;

— церемония награждения победителей Fashion Film Festival Kyiv 2021 при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино;

— финал конкурса молодых дизайнеров одежды "Взгляд в будущее" при поддержке Украинского Совета Моды и Украинского культурного фонда;

— презентация фотосессии "Дресс-код казино", стилистом которой выступил дизайнер Кирилл Харитонцев, фотографом — Валерий Ведута. Фотоработы будут представлены в пространстве Billionaire.

Phygital-формат Ukrainian Fashion Week предусматривает трансляции всех показов и событий на международном медиасервисе MEGOGO. Просмотр будет бесплатным даже для незарегистрированных пользователей. Доступ к трансляции возможен с любого уголка мира. Трансляция будет доступна в разделе "Шоу". Все желающие смогут просматривать событие с любого устройства, поддерживающего медиасервис: Smart TV, компьютеры, смартфоны и прочее.

Все присутствующие на площадке UFW пройдут температурный скрининг и будут придерживаться масочного режима.

"В Украине создано сильное и авторитетное fashion-сообщество. Успехи каждого и консолидированная работа всех ее представителей не только вдохновляют, но и придают уверенность в перспективах украинской fashion-индустрии в мире", — сказала соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

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