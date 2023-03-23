Увлекательный карнавал Маланки: в Киеве состоялась премьера украинского фильма "Памфир"

В Киеве, в кинотеатре "Оскар", прошел допремьерный показ украинского фильма "Памфир".

На мероприятии собралась творческая команда фильма: режиссер и автор сценария фильма Дмитрий Сухолиткий-Собчук, генеральный продюсер Александра Костина, копродюсеры Алена Тимошенко и Артем Колюбаев, художник-постановщик Иван Михайлов, художница из костюмов Мария Квитка, а также актеры фильма — Александр Яцентюк, Соломия Кириллова, Иван Шаран, Станислав Потяк, Александр Ярема, Петр Чичук.

События фильма "Памфир" разворачиваются в западных областях Украины в преддверии традиционного карнавала Маланка. Памфир возвращается домой после продолжительного отсутствия, чтобы воссоединиться с семьей. Безусловная любовь семьи Памфира оказывает побочное действие и заставляет его обратить на рискованный путь с необратимыми последствиями.

"Всего было 3 варианта сценариев. Первый драфт, второй драфт, над которым мы напрямую работали в резиденции Каннского кинофестиваля. Это была прекрасная возможность находиться в городе, где до этого работали многие талантливые кинематографисты. Собственно, Александра приехала в Париж, где мы провели ознакомительный тур по разным производственным компаниям и таким образом выбрали партнеров. Это несло более практичный характер, творческая работа проходила за закрытыми дверями, проходя разные лаборатории. А третий вариант произошел благодаря появлению актера Александра Яцентюка, согласно новому типу главного героя переписывался сценарий. Если в первом и втором вариантах это был покоряющийся человек и под натиском судьбы Всевышнего все больше склоняется, то в случае с третьим драфтом у нас появился такой богоборец, что и принесло творческие изменения в самую историю", — поделился автор фильма Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Поздравить команду ленты пришли Юрий Горбунов, Сергей Созановский, Александр Педан, Алексей Тритенко, Алексей Завгородний (Positiff), Каролина Ашион, DOROFEEVA, Антон Птушкин, Анна Завальская, Анатолий Анатолич с женой Yula и другие.

В холле кинотеатра создатели презентовали часть костюмов из фильма, ранее представленных в рамках выставки "Памфирова Маланка. Танец смерти и жизни". Вскоре часть экспонатов можно увидеть и во Львове.

Фильм "Памфир" уже на экранах кинотеатров более 40 украинских городов.

Напомним, премьерные показы фильма состоялись также во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах.

Читайте также: