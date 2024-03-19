В голубом наряде и жемчугах: Джилл Байден в нежном аутфите появилась на мероприятии

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в приеме по случаю Месяца женской истории, который состоялся в восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди появилась там в нежном образе. На ней был голубой наряд, состоявший из блузки сложного кроя и юбки-карандаша.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Байден дополнила красивой укладкой с легкими локонами, макияжем с акцентом на глазах, большими жемчужными серьгами-пусетами, серебряной брошью с жемчугом, золотым и жемчужным браслетами. Французский маникюр завершил лук первой леди.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук, который выглядел гармонично с одеждой жены.

Напомним, в Пуэрто-Рико Джилл Байден приехала в платье-футляре с цветочным принтом и твидовом жакете цвета фуксии с одной пуговицей.

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