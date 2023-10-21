В Киеве открылась выставка артобъектов, созданных из обломков оружия и техники

В Киеве открылась выставка артобъектов, созданных современными украинскими художниками из обломков оружия и техники, которые были собраны волонтерами в украинских городах, подвергшихся массированным обстрелам российской армии. Проект War Artists Union призван напомнить, что искусство может превращать орудия убийства в символы возрождения.

Выставка проходит в экспопространстве БЦ City Zen Park. Она работает со среды по воскресенья с 15.00 до 19.00 и будет проходит на постоянной основе. Вход бесплатный.

Экспозиция коллекции состоит из более чем 20 артобъектов. Среди них коллекция украшений из латунных гильз, собранных волонтерами возле Изюма, от известного ювелира и скульптора Владимира Балибердина, чьи работы хранятся в Музее исторических драгоценностей Национального исторического музея Украины.

На выставке также представлен стол, который изготовили из обломков вертолета Аллигатор, сбитого нашими военными у Изюма.

Среди прочих работа Стаса Кадочникова – скульптура Мадонны по обломкам ракеты Х-31, которая упала в Киеве в мае 2022 года.

В коллекцию входит и мебель из остатков оружия Ивана Стецюка, скульптуры из металла Романа Велигурского и скульптуры из металлолома Сергея Демченко.

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