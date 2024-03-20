В Киеве состоялась премьера фантастического экшна "Охотники за привидениями"

В Киеве, в кинотеатре Планета Кино (River Mall) состоялся премьерный показ фантастического экшна "Охотники за привидениями: Ледяная империя".

Там была оформлена тематическая фотозона, на которой гости ивента смогли почувствовать себя настоящими охотниками за привидениями.

О фильме:

Это продолжение фантастических приключений из оригинальной вселенной охотников на привидений. Новому и старому поколению "Охотников" нужно объединиться, чтобы противостоять масштабной опасности и спасти мир от второго Ледникового периода.

В украинский прокат фильм выйдет уже завтра, 21 марта.

Напомним, звезда фильма "Охотники за привидениями" Маккенна Грейс на премьеру в Нью-Йорке пришла в красном платье без бретелек и с пышной юбкой с драпировкой и шлейфом от бренда Marchesa.

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