В Киеве состоялась премьера фантастического экшна "Охотники за привидениями"

В украинский прокат фильм выходит 21 марта.
В Киеве, в кинотеатре Планета Кино (River Mall) состоялся премьерный показ фантастического экшна "Охотники за привидениями: Ледяная империя".
Там была оформлена тематическая фотозона, на которой гости ивента смогли почувствовать себя настоящими охотниками за привидениями.
О фильме:
Это продолжение фантастических приключений из оригинальной вселенной охотников на привидений. Новому и старому поколению "Охотников" нужно объединиться, чтобы противостоять масштабной опасности и спасти мир от второго Ледникового периода.
В украинский прокат фильм выйдет уже завтра, 21 марта.
Напомним, звезда фильма "Охотники за привидениями" Маккенна Грейс на премьеру в Нью-Йорке пришла в красном платье без бретелек и с пышной юбкой с драпировкой и шлейфом от бренда Marchesa.
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