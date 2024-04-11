В Киеве состоялась премьера фильма о британской артистке Эми Уайнхаус

В Киеве, в кинотеатре Оскар (Gulliver) состоялся премьерный показ байопика "Эми Уайнгауз: Back to Black".

Премьера байопика "Эми Уайнхаус: Back to Black"/Фото Юрий Строкань

Премьера байопика "Эми Уайнхаус: Back to Black"/Фото Юрий Строкань

Премьера байопика "Эми Уайнхаус: Back to Black"/Фото Юрий Строкань

Лента раскрывает феномен одной из величайших артисток всех времен. Зритель увидит путь Эми от ее первых выступлений в пригороде Лондона до триумфа на премии "Грэмми". В центре сюжета – отношения Уайнхаус с мужчиной, разрыв с которым она воспела в альбоме Back to Black.

Премьера байопика "Эми Уайнхаус: Back to Black"/Фото Юрий Строкань

Премьера байопика "Эми Уайнхаус: Back to Black"/Фото Юрий Строкань

Премьера байопика "Эми Уайнхаус: Back to Black"/Фото Юрий Строкань

С сегодняшнего дня фильм "Эми Уайнгауз: Back to Black" в украинском прокате.

Напомним, ранее мы поделились интересными фактами о байопике от его создателей.

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