В Киеве состоялась премьера фильма о британской артистке Эми Уайнхаус

Лента сегодня вышла в украинский прокат.
В Киеве, в кинотеатре Оскар (Gulliver) состоялся премьерный показ байопика "Эми Уайнгауз: Back to Black".
Лента раскрывает феномен одной из величайших артисток всех времен. Зритель увидит путь Эми от ее первых выступлений в пригороде Лондона до триумфа на премии "Грэмми". В центре сюжета – отношения Уайнхаус с мужчиной, разрыв с которым она воспела в альбоме Back to Black.
С сегодняшнего дня фильм "Эми Уайнгауз: Back to Black" в украинском прокате.
Напомним, ранее мы поделились интересными фактами о байопике от его создателей.
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