В Киеве состоялась премьера фильма "Соперники" с Зендеей в главной роли

В Киеве, в кинотеатре "Оскар", состоялся премьерный показ драмы о спорте "Соперники" от итальянского режиссера Луки Гуаданьино.

В ленте главную роль сыграла очаровательная Зендея, а также британский аткор Джош О'Коннор (известный по роли молодого принца Чарльза в сериале "Корона" от Netflix) и американский актер Майк Файст (сыграл Коннора Мерфи в мюзикле "Дорогой Эван Генсен" и Морриса Деланси в мюзикле "Продавцы новостей").

Это история о теннисистке в прошлом Таше Дональдсон, которая из-за травмы стала тренером. Она тренирует своего мужа Арта Дональдсона, который время от времени на корте терпит поражение. Таши придумывает, как одолеть его неудачи. Но план девушки рушится, когда она узнает, что следующим соперником ее мужа в матче будет ее бывший парень и экс-друг мужа – Патрик Цвейг. Кто же победит в этом поединке?

Сегодня, 2 мая, фильм "Соперники" вышел в украинский прокат.

Напомним, папарацци подловили Зенедею в Нью-Йорке по дороге на утреннее шоу Good Morning America. Она выглядела красиво в белом ретро-платье с цветочным желто-зеленым принтом и зелеными полосками от бренда Erdem.

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