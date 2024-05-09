В Киеве состоялась премьера художественной драмы о писателях "Розстріляного відродження"

В Киеве, в Национальном центре "Украинский дом", состоялся премьерный показ художественного фильма режиссера Тараса Томенко "Будинок "Слово". Нескінчений роман".

Мероприятие посетили актерская и съемочная команды ленты, а также гости: министр культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, посол Великобритании в Украине Мартин Харрис, муфтий мусульман Украины Мурат Сулейманов, Евгений Нищук, Ольга Сумская, Виктор Андриенко, Ирина Данилевская и Владимир Нечипорук, Каролина Ашион, Александр Хоменко, Олег Фагот Михайлюта, Вячеслав Соломка, Павел Розенко, Елена-Кристина Лебедь, группа NAZVA и другие.

Команда фильма

Ростислав Карандеев и Мурат Сулейманов

Виктор Андриенко

Владимир Нечипорук и Ирина Данилевская

Группа NAZVA

Вячеслав Соломка

Евгений Нищук

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

В рамках инвента состоялась благотворительная акция сбора книг на фронт. Гости принесли более 200 книг украинских авторов.

Книги для военных

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" – это драматическая история украинских писателей времен "Розстріляного відродження", которых собрали под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо системы. Фильм рассказывает о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад. История основана на реальных событиях.

1927 год. Советская Украина. По приказу Сталина в Харькове построен кооперативный дом "Слово". Выдающихся украинских писателей заселяют в комфортные квартиры. Все они стали участниками эксперимента, направленного на вывод нового типа советского писателя и тотальный контроль над процессом творчества с целью создания единого художественного метода социалистического реализма и не каждый из писателей соглашается воспевать культ Сталина. Неожиданно для жителей дома "Слово" к ним подселяют никому неизвестного молодого писателя Владимира Акимова. Кто он? Никто не знает. С его появлением в доме начинают разворачиваться странные события, о чем до сих пор молчат его стены.

Главные роли в ленте сыграли Дмитрий Олейник (Владимир Акимов), Вячеслав Довженко (Мыкола Хвылевой), Нина Набока (тетя Варя), Марина Кошкина (Галя), Андрей Май (Владимир Сосюра), Юлия Чепурко (Мария Сосюра), Станислав Сукненко (Лесь Курбас), Константин Темляк (Павел Тычина), Геннадий Попенко (Михайль Семенко), Юрий Одинокий (Мерер), Валерия Ходос (Рая Троянкер).

Дмитрий Олейник

Вячеслав Довженко

Команда ленты

Актеры ленты

Художественную драму сняли в 2021 году. Ее сценаристы – Тарас Томенко и Любовь Якимчук, режиссер – Тарас Томенко, оператор-постановщик Михаил Любарский, художник-постановщик Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсеры – Юлия Чернявская, Олег Щербина, Ростислав Мартынюк и Филипп Ильенко.

Режиссер и соавтор сценария фильма Тарас Томенко: "Над этим проектом я со своей командой работал более 10 лет. И это было не зря. Это долгий и непростой путь возвращения писателей "Розстріляного відродження" из небытия. Сначала я сделал документальный фильм "Будинок "Слово".

Помню, как тогда 8 лет назад, когда он вышел в прокат, зрители открывали для себя всю Вселенную украинской культуры, как жадно приобщались к именам забытой украинской письменности 20-30 лет.

Это было настоящее возвращение. Эффект цунами. После выхода картины появилось большое количество культурных инициатив, начинались сайты, ставились спектакли, делались оперы, литературные чтения, записывались рок альбомы, переиздавались книги, открывались художественные резиденции в самом доме "Слово". Действительно, невероятную силу имеет кинематограф!

Но пришло время, когда украинский зритель должен увидеть игровой фильм "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Это самая тяжелая наша артиллерия, которая не оставит врагу шансов.

Режиссер фильма Тарас Томенко

Увлекательный сценарий, выверенный документальным фильмом, невероятный актерский состав, изысканная операторская работа, безумная атмосфера 20-30 лет расцвета авангардного искусства – все отражает нам то время 100 лет назад, чтобы мы могли увидеть нас нынешних – в кровавой мясорубке русской орды. Для меня важно, что мой фильм выходит именно сейчас в судьбоносное для Украины время.

Без преувеличений такого кино не было в украинском кинематографе. Помним цену украинского Слова".

Совторник сценария фильма Любовь Якимчук: "Наш игровой фильм выходит невероятно вовремя, потому что есть огромный запрос общества на культурный продукт, посвященный "Розстріляному відродженню". Уже не так, как было в 2017-м, когда вышел наш документальный фильм о доме "Слово", и когда об этом периоде знали только интеллектуалы и школьники.

Любовь Якимчук

Сейчас стихотворения поэтов 20-30-х годов становятся частью не просто культуры, а уже и поп-культуры. Появилась песня "Барабан" Пивоварова на стихотворение Гео Шкурупия, Клавдия Петровна взяла свой псевдоним по имени героини произведения Миколая Хвылевого. Кроме того, стендап-комик Сергей Чирков шутит об этом периоде, а бренд By Me выпустил линейку одежды, посвященную театру Леся Курбаса "Березіль". Раньше мы могли о таком только мечтать, сейчас это часть нашей жизни. Украинская публика усваивает литературу 20-30-х годов на всех уровнях. Поэтому я уверена, что наша лента "Будинок "Слово". Нескінчений роман" будет воспринята украинцами невероятно хорошо. Но она оставит у всех очень светлый вкус, в чем-то даже победный".

Любовь Якимчук

Мировая премьера фильма состоялась на 37-м Варшавском кинофестивале 2021 года в рамках международной конкурсной программы.

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