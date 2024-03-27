В Киеве состоялась премьера мелодрамы "Память любви" с Джессикой Честейн в главной роли

На днях в Киеве прошел премьерный показ мелодрамы "Память любви" с Джессикой Честейн в главной роли. Режиссером и автором сценария выступил лауреат престижных наград фестивалей класса А Мишель Франко.

Премьера фильма "Память любви"/Фото Настя Теликова

Премьера фильма "Память любви"/Фото Настя Теликова

Премьера фильма "Память любви"/Фото Настя Теликова

Премьера фильма "Память любви"/Фото Настя Теликова

Премьера фильма "Память любви"/Фото Настя Теликова

Премьера фильма "Память любви"/Фото Настя Теликова

Премьера фильма "Память любви"/Фото Настя Теликова

В центре сюжета – женщина Сильвия, которая проживает спланированную до мелочей рутинную жизнь. Она знакомится с мужчиной по имени Солом, с которым постоянно случаются причудливые ситуации, ведь он забывает, что с ним случилось всего несколько часов назад. Их знакомство началось с недоразумения, но этот случай их сблизил и заставил задуматься, что не такие уж они и незнакомцы.

Коллегой Джессики на съемочной площадке стал номинант премии "Эмми" — Питер Сарсгаард ("Бэтмен", "Цена правды", "Джеки"). За свою игру в ленте "Памяти любви" он получил Кубок Вольпи как Лучший актер Венецианского кинофестиваля 2023 года, обойдя, в частности, Джейкоба Элорди ("Присцилла"), Адама Драйвера ("Феррари") и Брэдли Купера ("Маэстро").

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