В Киеве впервые выступит грузинская джазовая певица

Теона Контридзе впервые посетит Украину с концертом.

Впервые в Киеве выступит грузинская джазовая дива Теона Контридзе. Ее называют "женщина-фурор", она может "поставить на уши" любую публику.

Теона Контридзе/Пресс-служба

Теона Контридзе уникальна в своем роде и как артист, и как музыкальный продюсер, и как музыкант, и как show woman. Ее гастрольный график включает в себя Берлин, Вену, Ниццу, Сан-Тропе, Монако, Париж и другие крупнейшие локации по всему миру.

Теона сотрудничает только с лучшими джазовыми музыкантами. В списке джазового бэнда Контридзе выступления на одной сцене с мировыми гигантами: Bryan Ferry, Goran Bregovich, Eros Ramazzotti, Morcheeba, Cirque du Solei, De Phazz и многими другими.

14 ноября в Октябрьском дворце будут звучать грузинские, армянские и мировые хиты.

Теона Контридзе/Пресс-служба

"Моя личная просьба - пожалуйста, не надевайте высокие каблуки! Мы должны безумствовать, мы должны похудеть на 3 килограмма минимум! Мы должны настолько обменяться эндорфинами и слиться в любовном экстазе, чтобы вообще не помнить ни о чем!" – обратилась Теона к украинцам.

В концерте прозвучат уже известные сольные треки, будут и премьеры новых песен, будут всемирно известные хиты в переосмыслении Теоны и в аранжировке ее музыкантов.

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