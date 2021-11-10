В красивой вышиванке и юбке с разрезом: Ольга Сумская на презентации арт-книги

В красивой вышиванке и юбке с разрезом: Ольга Сумская на презентации арт-книги

Актриса стала главной героиней арт-книги "Славянки не рабыни".

Вчера, 9 ноября, в PMHUB состоялась презентация новой арт-книги Екатерины Костенко Slаvs NOT Slаves о самоидентификации славянской женщины, месте славянок в современном мире и понятии славянского феминизма.

Главной героиней проекта стала Ольга Сумская, снявшаяся для книги в образе богини плодородия Макоши.

Екатерина Костенко и Ольга Сумская/Фото PR Batteries

Ольга Сумская/Фото PR Batteries

Поздравить Екатерину Костенко с выходом книги пришли Ирина Дерюгина, Наталка Карпа, Олег Скрипка, Катя Осадчая, Елена Голец, Андрей Дизель, Оксана Билозир, Вячеслав Соломка, Оксана Стебельская, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сулайман Альмусгер Альжебрин, издатель Игорь Степурин и другие. Гостей своим выступлением развлекала певица Мари Чеба, а ведущей вечера стала этновед Анна Заклецкая.

Фото PR Batteries

Катя Осадчая и Ольга Сумская/Фото PR Batteries

Катя Осадчая/Фото PR Batteries

Наталка Карпа и Катя Осадчая/Фото PR Batteries

Олег Скрипка/Фото PR Batteries

В этот вечер также был презентован фильм о книге от режиссера Александра Макарова.

Книга Slavs not Slaves – это уникальное исследование ДНК и культурного кода славянских женщин и их визуализация через призму современности. Издание является фотохудожественной историей истоков славянской идентичности.

Ольга Сумская и Екатерина Костенко/Фото PR Batteries

Екатерина Костенко предлагает интерпретацию славянского стиля в современном динамичном мире, олицетворенную в шести ярких самобытных образах. Это современные стилизации, основанные на линиях, формах и колорите древних культур – трипольцев, скифов, сарматов, проживавших на землях Украины в доисторические времена.

В съемках фотоиллюстраций для книги также снялись известные украинки: журналистка Ярослава Коба в образе скифской принцессы, стилистка Инна Бернадини в образе принцессы Феникс, гимнастка Валерия Юзвяк в образе трипольской принцессы, бизнес леди Инга Кучеева в образе Амазонки и студентка Алина Межировская в образе принцессы Амаги. Фотографом проекта выступил Дмитрий Баранов, иллюстрации к книге создала Кристина Гайдамака. А над образами героинь книги работали известные украинские художники, дизайнеры и ювелиры: Мила Садовская, Станислав Дрокин, Кристина Гайдамака.

Фото PR Batteries

Книга посвящена 30-летию Независимости Украины, издана на трех языках при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. В будущем Екатерина Костенко мечтает о включении книги в академическую программу украинских вузов.

Автор проекта Екатерина Костенко в своем арт проекте говорит о том, что славянки – совсем не такие, какими их видят в мире. Они умны, сильны волей, трудолюбивые, творческие и, конечно, женственные, красивые, любящие. Они никогда не стояли за спиной мужчины, всегда рядом, а когда нужно – брали в свои руки власть.

Фото PR Batteries

"К сожалению, у большинства из нас, славянских женщин, отсутствует едва ли не в полной мере сформированная самоидентификация. Я вижу, как современная славянка пытается подражать женщинам других национальностей, не зная глубины и силы своей природы. Славянским женщинам чужда экспрессивность итальянок и не присущ гедонизм француженок, мы другие — у нас есть сила, спокойная мудрость, мистическая глубина. Приобретая идентификацию себя со своими предками, современная славянка раскроет в себе огромный ресурс — код нации, который потенциально сможет транслировать как внешнему миру, так и своим потомкам", - рассказала Екатерина.

Екатерина Костенко/Фото PR Batteries

Презентация арт-книги Екатерины Костенко Slаvs NOT Slаves (26 фото)

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