В марте в Киеве покажут легендарное цирковое шоу "Мавка": самые интересные факты о событии

28 и 29 марта на сцене Дворца культуры КПИ состоится уникальное цирковое шоу «Мавка», которое успело полюбиться зрителям по всей стране. В столице в этом году запланировано всего четыре весенних показа, без дополнительных дат, поэтому каждый из них обещает стать особым событием.

Самый успешный украинский мультфильм «Мавка. Лісова пісня» оживет благодаря создателям популярных семейных хитов «Потяг у дива» и «Вартові мрій». Посетителей ждут уникальные цирковые трюки воздушных гимнастов, эквилибристов и жонглеров.

Редакция собрала для вас самые интересные 5 фактов о цирковом шоу «Мавка»:

Известный сюжет в формате циркового зрелища

Масштабное сценическое шоу, вдохновленное украинским мультфильмом «Мавка. Лісова пісня», переносит знакомую историю в формат живого зрелища. То, что когда-то захватывало на экране, теперь оживает прямо перед зрителями — в свете софитов, в воздушных трюках и пластике артистов.

В постановке сохранена атмосфера украинской мифологии и глубина тем — свободы, любви и выбора. Но главное — это новое ощущение масштаба и присутствия: магический мир Мавки разворачивается не в анимации, а здесь и сейчас, на сцене.

2. Звездный голос

Голосом циркового шоу «Мавка» стала финалистка Нацотбора на «Евровидение-2025» FIЇNKA. Певица поделилась, что мультфильм стал одним из самых любимых в ее семье, поэтому когда предложили стать голосом шоу, не колеблясь, согласилась. Ее голос станет проводником в мир украинской мифологии в цирковом исполнении.

3. Шоу, объединяющее всю семью

Уникальное шоу для всей семьи, где нет возрастных ограничений. Знакомый сюжет в цирковом исполнении, акробатические номера, световые эффекты, волшебные костюмы героев — все это захватывает и объединяет взрослых и маленьких зрителей.

4. Артисты циркового шоу

В зрелище принимают участие опытные акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы и жонглеры, которые демонстрируют сверхчеловеческие возможности в исполнении трюков. Именно благодаря их профессионализму каждый номер наполнен магией и красотой.

5. Творческая команда

Культурная платформа Stage Show — команда создателей популярных семейных шоу «Мавка», «Вартові мрій», «Потяг у дива» и «Резиденція Санти», которая объединяет магию шоу и реальные истории, создавая незабываемые эмоции. Среди достижений творческой команды — первый европейский тур по шести странам Европы, внедрение технологии аромапогружения во время шоу, а также презентация шоу в ТРЦ Gulliver с номером воздушных гимнастов на высоте 14 метров.

Билеты на яркое семейное событие этой весны уже в продаже.

Партнеры проекта — 1+1 media и Киевстар ТВ.