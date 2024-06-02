В образах от украинских брендов: студенты снялись в фотосессии, посвященной премьере балета "Коппелия"

Студенты Киевского государственного профессионального хореографического колледжа снялись в фотосессии, посвященной балету "Коппелия", премьера которого состоится 4 июня в Национальной опере Украины.

Автором фотопроекта выступила фотограф Анна Шейдеманн. Она показала, как выглядела бы главная героиня, невеста Сванильда, из спектакля "Коппелия", если бы балетную постановку делали в современном стиле.

Напомним, что легендарная классика комедийно-балетного жанра "Коппелия" существует с 1870 года и является украшением главных театров мира.

В фотосессии студенты предстали в красивых образах от украинских брендов – The COAT by Katya Silchenko и NADYA DZYAK.

Балет "Коппелия" по новелле Эрнеста Амадея Гофмана "Песочный человек" – зрелище изысканное, яркое, легкое и вызывающее лишь положительные эмоции и эстетическое наслаждение. Музыку к постановке создал французский композитор Лео Делиб, которая стала за два века настоящей классикой мирового балета.

В основе этой балетной постановки – история любви с любовным треугольником, ревностью, страстными интригами и счастливым концом.

Главный герой – легкомысленный Франц, влюбленный в крестьянку Сванильду, но в то же время он заглядывается и на других привлекательных девушек.

Однажды ему омрачает разум невероятной красоты незнакомка Коппелия, которую он видел только в окне. По иронии судьбы Копелия оказывается механической куклой, которую создал изобретательный мастер Коппелиус. Такова жизненная метафора.

В Киеве этот зрелищный спектакль, созданный украинским балетмейстером Анатолием Шекером, под редакцией заслуженного артиста Украины Ярослава Ткачука, представят ученики и студенты Киевского государственного профессионального хореографического колледжа.

Ярослав Ткачук, хореограф постановщик, заслуженный артист Украины: "Процесс постановки нелегок, но ученики и студенты действительно хотят танцевать и это желание помогает мне и им делать общее дело. Я стараюсь максимально занять почти всех учеников и студентов в спектакле. Потому что считаю, что выступление на сцене Национальной оперы Украины, на первой сцене нашей страны – это большое счастье и ответственность, которую учащиеся и студенты должны пройти на своем учебном пути!"

Анна Шейдеман, фотограф и продюсер проекта: "Для меня было вдохновенно поработать с детьми Киевского государственного профессионального хореографического колледжа. Эти дети – настоящие герои, которые, несмотря на все обстоятельства жизни, продолжают свои тщательные ежедневные экзерциссы и дарят нам красоту искусства. Учится и готовиться к премьере балета "Коппелия" во время войны – это проявление невероятной силы духа и преданности своему делу".

Главная героиня балета "Коппелия", Сванильда, которую исполняла Злата Лосева, рассказывает о своей роли: "В этом спектакле, как в жизни, ребята иногда засматриваются на других. Моя роль Сванильды, которая влюбляется в парня, что выше ее по социальному статусу, но она надеется, что это не помешает настоящей любви. А тут еще и на пути появляется конкурентка – Коппелия… Ужиться в роль Сванильды помогали наши преподаватели колледжа: Любовь Ятченко и Михаил Новиков. С одной стороны это было непривычно видеть себя в таком амплуа, а с другой – мне нравится экспериментировать над новыми образами.

В сюжете балета мой персонаж становится центром интриги и романтических событий, в котором Франц влюбляется в другую искусственную девушку. Сванильда же пытается завоевать его, ради которого готова пойти на все, чтобы быть счастливой рядом с любимым".

Валерий Хованов, исполнявший партию Франца в балете "Коппелия", рассказывает о своем герое Франца: "Коппелия у моего героя вызывает восхищение и это обычно вызывает конфликты с невестой Сванильдой. В конце Франц понимает, что настоящее его счастье – в любви к Сванильде, а Коппелия – только кукла, созданная изобретательным мастером Коппелиусом. Это непростая партия, от первого выхода до последней коды. Присутствуют трюки и поддержки, которых нет во многих других сольных партиях".

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