Винтажные наряды культовых модельеров и картины украинских художников продадут, чтобы купить 2000 FPV дронов для ВСУ

В столице пройдет благотворительный аукцион.
В киевском Пассаже открылось благотворительное арт-пространство Symbol, в котором представлена коллекция архивных вещей культовых домов моды и произведения молодых украинских художников.
Одежда, созданная Альбером Эльбазом для Lanvin, Пьеромпаоло Пиччоли для Valentino и Джоном Гальяно для Maison Margiela представлена рядом с полотнами Владислава Мельника, Евгения Клименко, Дани Шулипы и Дарьи Текуч. Дополняет коллекцию собрания антикварной мебели из разных уголков Европы.
Главным событием станет аукцион избранных вещей, предметов и картин, который состоится 16 мая в 17:00 на Крещатике 15/4. Вся прибыль от продажи экспонатов будет направлена на закупку FPV дронов для нужд ВСУ в Херсонской области.
Гостей мероприятия ждет фэшн-лекция-очерк и public-talk с художниками. Модератором мероприятия выступит ведущая и военная волонтер Татьяна Гончарова. Инфлюэнсер Яна Алтухова сыграет для присутствующих диджей-сет.
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