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Выходит в украинский прокат: интересные факты о супергеройском экшене от Marvel — "Стражи галактики - 3"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
290
Время на прочтение
2 мин
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Выходит в украинский прокат: интересные факты о супергеройском экшене от Marvel — "Стражи галактики - 3"

Главные роли в фильме сыграли Крис Пратт и Зои Салдана.

Уже завтра, 4 мая, в украинский прокат выйдет супергеройский экшен "Стражи галактики - 3" от Marvel Studios.

Режиссер фильма выступил Джеймс Ганн. В ленте сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Брэдли Купер, Пом Клементьев, Дэйв Батиста, Шонн Ганн, Карен Гиллан, Уилл Поултер и другие.

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В третьей части экшена герои-неудачники приспосабливаются к обыденности на космической станции Нидения. Но совсем скоро их ждут испытания из-за отзвука бурного прошлого Ракеты. Питер Квилл никак не может забыть потерявшую Гамору. Он должен снова объединить команду, чтобы защитить Вселенную и одного из них. Если миссия потерпит крах, это может стать концом Стражей.

Гамора / ©
Гамора
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Также предлагаем вам интересные факты о фильме "Стражи галактики":

  • "Стражи Галактики - 3" побили мировой рекорд по количеству грима, созданного для одного проекта. Предыдущим рекордсменом был фильм "Как Гринч украл Рождество".
  • Режиссер фильма Джеймс Ганн прорисовал все кадры и их последовательность перед съемками.
  • Манекен Квилла был настолько реалистичен, что Крис Пратт даже протестировал Face ID на своем телефоне.
  • В фильме "Стражи Галактики - 3" космического пса Космо играет Мария Бакалова, однако в комиксах Космо — мужского пола.
Пес Космо / ©
Пес Космо
  • Актер Кай Зен создал новый танец для Тик-Ток и научил Стражей его исполнять.
  • Перед началом съемок режиссер и сценарист Джеймс Ганн прислал съемочной группе и актерам целый плейлист. Читая сценарий, они слушали песни, настраиваемые на атмосферу фильма.
  • У Стражей появился новый космический корабль "Боуи". По размерам этот корабль больше даже знаменитого "Энтерпрайза".
  • После завершения съемок последней сцены фильма, в которой приняли участие все главные герои трилогии, никто из членов команды не мог сдержать слез.
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Дата публикации
Просмотры
290
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