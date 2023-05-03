Выходит в украинский прокат: интересные факты о супергеройском экшене от Marvel — "Стражи галактики - 3"

Уже завтра, 4 мая, в украинский прокат выйдет супергеройский экшен "Стражи галактики - 3" от Marvel Studios.

Режиссер фильма выступил Джеймс Ганн. В ленте сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Брэдли Купер, Пом Клементьев, Дэйв Батиста, Шонн Ганн, Карен Гиллан, Уилл Поултер и другие.

В третьей части экшена герои-неудачники приспосабливаются к обыденности на космической станции Нидения. Но совсем скоро их ждут испытания из-за отзвука бурного прошлого Ракеты. Питер Квилл никак не может забыть потерявшую Гамору. Он должен снова объединить команду, чтобы защитить Вселенную и одного из них. Если миссия потерпит крах, это может стать концом Стражей.

Гамора

Также предлагаем вам интересные факты о фильме "Стражи галактики":

"Стражи Галактики - 3" побили мировой рекорд по количеству грима, созданного для одного проекта. Предыдущим рекордсменом был фильм "Как Гринч украл Рождество".

Режиссер фильма Джеймс Ганн прорисовал все кадры и их последовательность перед съемками.

Манекен Квилла был настолько реалистичен, что Крис Пратт даже протестировал Face ID на своем телефоне.

В фильме "Стражи Галактики - 3" космического пса Космо играет Мария Бакалова, однако в комиксах Космо — мужского пола.

Пес Космо

Актер Кай Зен создал новый танец для Тик-Ток и научил Стражей его исполнять.

Перед началом съемок режиссер и сценарист Джеймс Ганн прислал съемочной группе и актерам целый плейлист. Читая сценарий, они слушали песни, настраиваемые на атмосферу фильма.

У Стражей появился новый космический корабль "Боуи". По размерам этот корабль больше даже знаменитого "Энтерпрайза".

После завершения съемок последней сцены фильма, в которой приняли участие все главные герои трилогии, никто из членов команды не мог сдержать слез.

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