Завершение театрального сезона в Национальной опере: увлекательные представления в июле

Афиша Национальной оперы

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В июле зрителей ожидают любимые оперы и балеты с участием ведущих мастеров сцены, а завершающим аккордом станут невероятно яркие гала-концерты. И хотя спектакли все еще оставляют исключительно «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, Национальная опера Украины всегда рада своим зрителям.

Открывает июльскую афишу балет “Баядерка”, названный энциклопедией балета XIX века.

3 июля (четверг) в 17:00 – балет Людвига Минкуса «Баядерка».

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Спектакль занимает особое место в истории украинского хореографического искусства, потому что именно им 2 октября 1926 начал свою историю киевский балет. В главных партиях заявлены: Наталья Мацак (Никия), Сергей Кривоконь (Солор), Екатерина Дегтярева (Гамзати), Сергей Литвиненко (Большой брамин), Клеман Гийом (Божок) и другие. Дирижер – Алексей Баклан.

4 июля (пятница) в 17:00 – опера Джузеппе Верди «Травиата» в осовремененной постановке Анатолия Соловьяненко.

Премьера спектакля прошла в октябре 2022 года. Современные платья, мини-юбки, модные фьюжн интерьеры, селфи на сцене, ночные клубы, дым от кальянов, SMS-ки вместо писем на бумаге…

Оригинальная, авангардная постановка выдающегося классического шедевра транслирует главный месседж — искусство вне времени.

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В главных ролях: Ольга Фомичева (Виолетта Валери), Дмитрий Иванченко (Альфред Жермон), Петр Приймак (Жорж Жермон, его отец), Анжелина Швачка (Флора Бервуа) и другие. Дирижер – Николай Дядюра.

Травиата

5 июля (суббота) в 15:00 – романтический балет Адольфа Адана «Жизель».

По сюжету произведения, граф Альберт влюбился в простую крестьянскую девушку Жизель. Однако он уже обручен с состоятельной аристократкой Батильдой, поэтому вынужден притворяться крестьянином.

Девушку также любит лесник Ганс, раскрывающий ей правду о графе. Не выдержав ужасной измены любимого, Жизель сходит с ума и умирает. Альберт не может ее забыть, поэтому он тайно посещает кладбище. Там его ждет последняя встреча с духом любимой, спасающей его от смерти. Уже в настоящее время балетмейстер театра Виктор Яременко, переосмыслив сценографию и сюжет этого бессмертного балетного шедевра, создал свою собственную версию этого спектакля. Премьера этой постановки с огромным успехом 2 года назад прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве.

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Жизель

В ролях: Екатерина Миклуха (Жизель), Даниил Пащук (Альберт), Александр Габелко (Ганс), Алина Дулесова (Батильда», Анастасия Шевченко (Мирта) и другие.

6 июля (воскресенье) в 15:00 – непревзойденная опера Жоржа Бизе «Кармен».

Знаменитую трагическую историю страстной любви цыганки Кармен и ее любимого сержанта Хозе олицетворят Ирина Петрова и Дмитрий Кузьмин. Также в ролях: Татьяна Ганина (Микаэла), Вячеслав Базир (Эскамильо), Богдан Тарас (Капитан Цунига) и другие. Дирижер – Алла Кульбаба.

Кармен

10 июля (четверг) в 17:00 – 3-й премьерный показ балета «La Fille mal gardée» (Норавливая дочь) на музыку Луи-Жозефа Фердинана Герольда в хореографии сэра Фредерика Аштона.

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Музыкальная аранжировка Джона Ланчбери, художественное оформление сэра Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановщик - Жан Кристоф Лесаж, дирижер-постановщик - Виктор Олейник.

La Fille mal gardée (Норавливая дочь) — шедевр балетной классики в хореографии Фредерика Аштона, созданный в 1960 году для Королевского балета, Ковент-Гарден в Лондоне на музыку Фердинанда Герольда в оркестровке Джона Ланчбери. Это одна из самых теплых и остроумных историй в классическом балете, полная юмора, нежности и энергии сельской жизни. Сегодня эта версия является частью репертуара ведущих театров мира – Королевского балета в Лондоне, Парижской оперы, Австралийского балета, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Национального балета Канады, Голландского национального балета и других.

Строптивая дочь

18 февраля 2024 года в театре The London Palladium Иван Путров организовал благотворительный балетный гала-вечер «Dance for Ukraine» с участием ведущих артистов Королевского балета Великобритании, мировых звезд балета и ведущих солистов Национальной оперы Украины.

Целью этого события была поддержка учащихся танца в Украине и сделать возможным подарок — балета «La Fille mal gardée» (Нравливая дочь) Национальной опере Украины, как акт поддержки и культурной солидарности Британии с Украиной. При поддержке Ивана Путрова и фонда Inspiration in Motion хореографии), The Frederick Ashton Foundation, Михаила Барышникова и других друзей Украины, эта постановка войдет на многие годы в репертуар балетной труппы Национальной оперы Украины. Это незаурядное культурное событие, объединяющее классическое наследие, благотворительность и международную поддержку украинского искусства.

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В исполнительском составе в этот раз заявлены: Илона Кравченко (Лиза), Никита Сухоруков (Колас), Александр Габелко (Вдова Симона), Клеман Гийом (Алан) и другие. Дирижер - Виктор Олейник.

11 июля (пятница) в 17:00 – бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика, сценическая редакция Анатолия Соловьяненко.

В главных ролях: Богдан Тарас (Иван Карась), Наталья Николаишин (Одарка), Татьяна Ганина (Оксана), Дмитрий Иванченко (Андрей), Александр Киреев (Султан) и другие.

Запорожец по Дунаю

12 июля (суббота) в 15:00 – комический балет «Свадьба Фигаро» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, который на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей.

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В главных партиях на этот раз заявлены: самая романтичная балетная пара Татьяна Льзова (Сюзанна) и Ярослав Ткачук (Фигаро), Александр Габелко (Граф Альмавива), Маргарита Альнах (Графиня). Евгений Логвиненко (Марцелина) и другие. Дирижер - Сергей Голубничий.

13 июля (воскресенье) в 17:00 – опера «Флория Тоска» Джакомо Пуччини, которая по праву считается одним из самых популярных представлений в мире. В титульной партии в этот раз заявлена Оксана Крамарева. Также в главных ролях: Олег Злакоман (Каварадосси), Александр Мельничук (Скарпиа), Александр Бойко (Ризничий) и другие. Дирижер – Николай Дядюра.

17 июля (четверг) в 17:00 – балет Хермана Левенсхольда «Сильфида», который считается не просто одним из лучших романтических балетов. Ему пришлось положить начало тому великому перечню произведений, которые составили целую эпоху в хореографическом искусстве. В свое время это произведение назвали эскизом, которым воспользовались для волшебной композиции Жизели.

В ролях: Юлия Кулик (Сильфида), Александр Скулкин (Джеймс), Андрей Карев (Гюрн), Руслан Авраменко (Медж, колдунья) и другие.

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Сильфида

18 июля (пятница) в 17:00 – жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко – полная юмора, танцев и фольклора история любви в музыкальной редакции Мирослава Скорика и сценической редакции Анатолия Соловьяненко.

В основе сюжета история простой девушки Наталки, которая тоскует по своему любимому Петру, уехавшему на заработки на чужбину и неизвестно когда вернется. Из-за воли матери она вынуждена согласиться на помолвку с местным богачом господином Возным… Но даже в классические произведения время вносит свои корректировки — так в спектакль вошел известный мем о поляне…

В ролях: Анастасия Поважна (Наталка Полтавка), Сергей Скочеляс (Петр), Наталья Кисла (Горпина Терпелиха), Руслан Танский (Выборный Макогоненко), Сергей Пащук (Возный Тетерваковский), Александр Бойко (Николай). Дирижер - Богдан Плиш.

19 июля (суббота) и 20 июля (воскресенье) в 15:00 - Гала-концерт по случаю завершения 157-го театрального сезона с участием ведущих солистов оперы и балета, хора и оркестра Национальной оперы Украины.

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Важно!

В случае воздушной тревоги зрители будут приглашены к временному укрытию в помещении гардероба, расположенного этажом ниже под фойе партера.

Подробную информацию о составе исполнителей (возможные изменения) и продаже билетов можно узнать на официальном сайте театра.

Напомним, открытие нового 158-го театрального сезона планируется 14 августа 2025 года.

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