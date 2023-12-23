Звезды на открытии выставки Сони Морозюк: Анна Ризадинова в лавандовой юбке, TAYANNA – с собачкой

В Киеве, в Институте проблем современного искусства впервые открылась персональная выставка украинской художницы Сони Морозюк.

Соня Морозюк

Поздравить художницу пришли родные и друзья. Среди знаменитостей присутствовали: Анна Ризатдинова, TAYANNA, Кристина Шишпор, Юла, Макс Леонов, Елена Винярская, Олег Пинчук, Ostrovskyi, Маша Кондратенко и другие.

Анна Ризадинова

TAYANNA

Кристина Шишпор

Юла

Макс Леонов

Елена Винярская

Олег Пинчук

Соня назвала свою выставку иронически – "Мазня", ведь именно так хейтеры комментируют ее искусство. Экспозиция состоит из работ разных периодов творчества автора, играющих с понятиями хаоса и порядка. Она использует полотна как выражение экспрессии своих эмоций, мыслей, текста и фантазий. На выставке также представлена новая серия картин, над которыми художница работала около шести месяцев.

Фотозоной на мероприятии была самая большая картина на выставке, которая нарисована не на холсте. На ней разными цветами и шрифтами изображено только одно слово — "Мазня". Изюминкой картины стала рамка с надписью "Мазня в рамке".

Соня Морозюк и Кристина Шишпор

Соня Морозюк и Макс Леонов

Соня Морозюк и Юла

"Сегодня мне кажется, что я всю свою жизнь ждала этого дня, ведь это моя первая персональная выставка в столице Украины! 30 полотен, пронизанных любовью, нежностью, верой, надеждой, любовью, разочарованием, палитрой величайших эмоций моей жизни. Если бы маленькая 8-летняя девочка, которая стала победительницей VI международного конкурса детского рисунка в Португалии, София Морозюк увидела себя через 18 лет, она бы сказала: "Мечты сбываются!" Я хочу поделиться своими мечтами и чувствами, поэтому жду каждого с 21 декабря по 20 января", — сказала Соня Морозюк.

Соня Морозюк

Во время открытия выставки собрали 80 тысяч гривен для одного из благотворительных фондов. Также было продано пять полотен, часть прибыли из которых уйдет на реабилитацию пострадавших во время полномасштабной войны детей. Приобщиться к благотворительности может каждый желающий, воспользовавшись QR-кодом на выставке.

Вход на выставку свободен со вторника по воскресенье с 12:00 до 19:00.

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