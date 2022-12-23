Звезды на премьере документального фильма о войне: Сумская в худи с принтом, Хамайко – в белом свитере

В ленте рассказывается о спасательной операции с помощью дронов, которую провели украинские военные под Изюмом.

В Киеве прошел допремьерный показ документальной ленты "Иди за мной" украинского режиссера Любомира Левицкого. Фильм основан на реальных кадрах, снятых дронами во время спасательной операции ВСУ.

Эта история заинтересовала украинцев на стадии вышедшего накануне тизера, ведь это беспрецедентный случай использования квадрокоптеров для спасения гражданских из-под обстрелов врага. Операцию провели военные 93-й бригады "Холодный Яр" под Изюмом в период ожесточенных боев за город.

93 ОМБр

Любомир Левицкий и старший лейтенант "СИД"

В фильме использовали реальные кадры, снятые дронами, а в главных ролях - настоящие участники событий.

Фильм помимо культурной ценности выступает доказательством военных преступлений русской армии против украинского гражданского населения.

"С начала полномасштабного вторжения есть много разных исключительных историй о работе дронов, о которых мне было бы интересно снять целый сериал. Это то, что сегодня может быть интересно мировой аудитории, потому что в большинстве своем каждый случай уникален и потрясающий, такого еще никто не видел. Эти истории героичны, они демонстрируют высокий уровень профессионализма малой авиации в Украине. Это очень классный формат, поэтому мы с радостью согласимся продолжить, если получим заинтересованность того же Netflix", — рассказал Любомир Левицкий.

Василий Крутяк, Наталья Гончарова, Любомир Левицкий

Мероприятие посетили Ольга Сумская, Валентина Хамайко, Влад Никитюк, Владимир Рабчун, Валерий Созановский и другие представители украинской киноиндустрии, телевидения и шоу-бизнеса.

Любомир Левицкий и Ольга Сумская

Владимир Рабчун и Валентина Хамайко

Фильм доступен для просмотра на YouTube на украинском и английском языках.

Дополнительная цель ленты - подчеркнуть важность наличия дронов у военных и призвать украинцев активно участвовать в сборах средств на закупку квадрокоптеров для ВСУ.

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