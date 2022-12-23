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Звезды на премьере документального фильма о войне: Сумская в худи с принтом, Хамайко – в белом свитере

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
255
Время на прочтение
2 мин
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Звезды на премьере документального фильма о войне: Сумская в худи с принтом, Хамайко – в белом свитере

Любомир Левицкий и Ольга Сумская

В ленте рассказывается о спасательной операции с помощью дронов, которую провели украинские военные под Изюмом.

В Киеве прошел допремьерный показ документальной ленты "Иди за мной" украинского режиссера Любомира Левицкого. Фильм основан на реальных кадрах, снятых дронами во время спасательной операции ВСУ.

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Эта история заинтересовала украинцев на стадии вышедшего накануне тизера, ведь это беспрецедентный случай использования квадрокоптеров для спасения гражданских из-под обстрелов врага. Операцию провели военные 93-й бригады "Холодный Яр" под Изюмом в период ожесточенных боев за город.

93 ОМБр / ©
93 ОМБр
Любомир Левицкий и старший лейтенант
Любомир Левицкий и старший лейтенант "СИД"

В фильме использовали реальные кадры, снятые дронами, а в главных ролях - настоящие участники событий.

Фильм помимо культурной ценности выступает доказательством военных преступлений русской армии против украинского гражданского населения.

"С начала полномасштабного вторжения есть много разных исключительных историй о работе дронов, о которых мне было бы интересно снять целый сериал. Это то, что сегодня может быть интересно мировой аудитории, потому что в большинстве своем каждый случай уникален и потрясающий, такого еще никто не видел. Эти истории героичны, они демонстрируют высокий уровень профессионализма малой авиации в Украине. Это очень классный формат, поэтому мы с радостью согласимся продолжить, если получим заинтересованность того же Netflix", — рассказал Любомир Левицкий.

Василий Крутяк, Наталья Гончарова, Любомир Левицкий / ©
Василий Крутяк, Наталья Гончарова, Любомир Левицкий

Мероприятие посетили Ольга Сумская, Валентина Хамайко, Влад Никитюк, Владимир Рабчун, Валерий Созановский и другие представители украинской киноиндустрии, телевидения и шоу-бизнеса.

Любомир Левицкий и Ольга Сумская / ©
Любомир Левицкий и Ольга Сумская
Владимир Рабчун и Валентина Хамайко / ©
Владимир Рабчун и Валентина Хамайко

Фильм доступен для просмотра на YouTube на украинском и английском языках.

Дополнительная цель ленты - подчеркнуть важность наличия дронов у военных и призвать украинцев активно участвовать в сборах средств на закупку квадрокоптеров для ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
255
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