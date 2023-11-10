Звезды на премии "Тато року": Светлана Тарабарова в белом костюме, Анатолий Анатолич в вышиванке с трезубцем

В Киеве, в Premier Palace Hotel, состоялась церемония награждения Всеукраинской премии "Тато року-2023".

Ведущими вечера были Оля Цыбульская и Вадим Карпьяк.

Оля Цыбульская и Анатолий Старков/Пресс-служба

Вадим Карпьяк/Пресс-служба

Мероприятие посетили многие знаменитости, среди которых Анна Добрыднева, Анатолий Анатолич и Юла, Арам Арзуманян, Инна Мирошниченко, Александр Кобзарь, Яна Смоленцева, Вячеслав Соломко, Анна Сагайдачная и другие.

Анна Добрыднева/Пресс-служба

Анна Добрыднева с мамой/Пресс-служба

Анатолий Анатолич и Юла/Пресс-служба

Инна Мирошниченко/Пресс-служба

Дмитрий Вивчарук, Арам Арзуманян, Александр Кобзарь/Пресс-служба

Вячеслав Соломко/Пресс-служба

Музыкальными подарками гостей премии порадовали Светлана Тарабарова, Cheev, Дариша и Анатолий Старков.

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Cheev/Пресс-служба

Дориша/Пресс-служба

Женя Кот и Наталья Татаринцева очаровали всех красивым танцем.

Наталья Татаринцева и Женя Кот/Пресс-служба

А художница Соня Морозюк нарисовала во время вечера картину, подаренную победителю в номинации "Тато-військовий".

Победителями премии стали:



Номинация "Тато-військовий" – военнослужащий и папа двух дочерей Андрей Бевзо. Награду вручил полковник Дмитрий Бородавко, заместитель начальника штаба Командования сил ТРО ВСУ.

– военнослужащий и папа двух дочерей Андрей Бевзо. Награду вручил полковник Дмитрий Бородавко, заместитель начальника штаба Командования сил ТРО ВСУ. "Тато-волонтер" – Дмитрий Авдеев, директор фонда "Волонтеры культуры", который, кроме своей профессиональной деятельности, активно занимается волонтерством, привлекая к нему и своего сына.

– Дмитрий Авдеев, директор фонда "Волонтеры культуры", который, кроме своей профессиональной деятельности, активно занимается волонтерством, привлекая к нему и своего сына. "Тато-медик" – Глеб Битюков, военный медик. Он добровольно ушел на фронт, лечит военных в горячих точках и помогает освобождать пленных. Глеб имеет маленькую дочь.

– Глеб Битюков, военный медик. Он добровольно ушел на фронт, лечит военных в горячих точках и помогает освобождать пленных. Глеб имеет маленькую дочь. "Тато-діяч культури" – актер театра и кино Дмитрий Вивчарук. Сейчас самая главная его роль – роль волонтера. Он помогает военным и гражданским в разных уголках страны.

– актер театра и кино Дмитрий Вивчарук. Сейчас самая главная его роль – роль волонтера. Он помогает военным и гражданским в разных уголках страны. "Тато-комунальник" — Иван Паламарчук, глава одного из обслуживающих участки жилого фонда Оболонского района города Киева и отец сына. Иван делал и делает все, чтобы жители чувствовали себя комфортно, несмотря на все испытания.

— Иван Паламарчук, глава одного из обслуживающих участки жилого фонда Оболонского района города Киева и отец сына. Иван делал и делает все, чтобы жители чувствовали себя комфортно, несмотря на все испытания. "Тато-освітянин" – Владимир Алексеев. Учитель по специальности сегодня служит в специальном подразделении группы ударных БПЛА. Владимир преодолел сотни километров, чтобы после выполнения боевой задачи посетить церемонию вместе с семьей.



– Владимир Алексеев. Учитель по специальности сегодня служит в специальном подразделении группы ударных БПЛА. Владимир преодолел сотни километров, чтобы после выполнения боевой задачи посетить церемонию вместе с семьей. Специальную премию "Вибір VIVA!" получил телеведущий Тимур Мирошниченко, который вместе с женой Инной усыновили мальчика во время полномасштабной войны.



получил телеведущий Тимур Мирошниченко, который вместе с женой Инной усыновили мальчика во время полномасштабной войны. "Тато-інфлюенсер" – Анатолий Анатолич, телеведущий, отец троих детей, который сосредоточился на информационной войне, чтобы доносить правду миру.

– Анатолий Анатолич, телеведущий, отец троих детей, который сосредоточился на информационной войне, чтобы доносить правду миру. "Тато-бізнесмен" — Всеволод Кожемяко, меценат и бизнесмен, отец 4-х детей, который в первые дни войны вернулся из Австрии в Харьков и создал ТРО-подразделение "Хартия", которое в марте мобилизовалось в ряды Нацгвардии Украины.

— Всеволод Кожемяко, меценат и бизнесмен, отец 4-х детей, который в первые дни войны вернулся из Австрии в Харьков и создал ТРО-подразделение "Хартия", которое в марте мобилизовалось в ряды Нацгвардии Украины. Статуэтку "Особлива відзнака" вручили Сергею Михальчуку, кинооператору и мужественному воину, защищающему нас на фронте.

"Этой премией мы обращаем внимание на то, что формируется архетип папы-мужчины-защитника. Он – пример мужества, умноженного на гуманность. Такие папы будут примером для многих поколений и уже являются примером для всего мира. Наша премия – это благодарность мужчинам, которые видят целую Украину своей семьей и защищают всех детей как родных", – сказала основательница премии Инна Гелетюк.

Инна Гелетюк, Оля Цыбульская и Вадим Карпяк/Пресс-служба

"Еще вчера большинство наших военных – это медики, учителя, режиссеры, строители, операторы, менеджеры, юристы, артисты – люди разных профессий. А сегодня – это Воины, объединившиеся для защиты большой украинской семьи", – добавила соорганизатор премии Ольга Женевская.

Ольга Женевская и Анатолий Анатолич/Пресс-служба

Ольга Бондарчук, Анатолий Старков, Ольга Женевская, Анна Луценко/Пресс-служба

"Тато-військовий" – Андрей Бевзо/Пресс-служба

"Тато-військовий" – Андрей Бевзо с семьей/Пресс-служба

"Тато-медик" – Глеб Битюков с дочерью/Пресс-служба

"Тато-освітянин" – Владимир Алексеев с дочерью/Пресс-служба

"Тато-діяч культури" – Дмитрий Вивчарук/Пресс-служба

"Тато-комунальник" – Иван Паламарчук с семьей/Пресс-служба

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