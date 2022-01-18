Когда ты собственник успешного бизнеса, то жертвой медиа-киллерства можешь стать в любой момент, - Мария Федчук 

Как пережить волну медиа-киллерства: опытом делится основательница anti-age клиники в Украине.

Известный врач, специалист в сфере anti-age медицины, доктор-дерматолог Мария Федчук летом прошлого года стала жертвой грязной информационной кампании. "Новости" про ее семью, бизнес и якобы уголовные преследования публиковались в лентах, как сомнительных, так и известных украинских СМИ, но ни одна из них не содержала позицию самой Марии.

О том, как пережить волну заказной дискредитации и не допустить при этом бизнес-потерь Мария Федчук рассказала в комментарии ТСН.ua.

По ее словам, за свою многолетнюю врачебную практику и карьеру в бизнесе с подобным явлением она столкнулась впервые.



"Начну с хорошего. Ни одна заказная новость не ставила под сомнение мой профессионализм как доктора в сфере anti-age медицины. Вследствие вылитой грязи я не потеряла ни оного пациента. Только наоборот получила массу звонков и смс-сообщений со словами поддержки и предложениями о помощи.

Конечно же, все написанное про якобы уголовное преследование, про другие "преступления века" - ни имеют ничего общего с реальностью.

Жертвой этого акта медиа-киллерства я стала потому, что приняла решение о выходе из долевого бизнеса с одним из своих бывших партнеров. Ему, видимо, не хотелось получить на рынке нового сильного конкурента, и вот таким подлым путем он попытался, мягко скажем, "насолить". К слову, это мужчина. Хотя после такого поступка - я уже в этом не уверена. К счастью, я доносила свою малышку и родила в срок, несмотря на жуткий стресс. Конечно, это было неприятно. Но спустя время, знаете ли, я благодарна за этот опыт", — говорит Мария Федчук.

Сегодня она основатель и собственница инновационной клиники в центре Киева DR. FEDCHUK Premium anti-aging, а также компании "М.Д.А. Украина", международный тренер американской компании Allergan, член множества международных ассоциаций и врач, профессионализму которого свое здоровье и внешность доверяют представители украинского шоу-бизнеса и политикума.

"Моя репутация не позволила разрушить все это парочкой заказных статей. И я пришла к выводу, что если ты собственник успешного бизнеса, то жертвой медиа-киллерства можешь стать в любой момент. К этому нужно быть готовым. И воспринимать это стоит как признание твоего успеха", - говорит доктор.

Среди правил реагирования на медиа-киллерство, Мария Федчук выделяет главное. По ее словам - "важно не дать волю эмоциям".

"Те, кто заказал Вас в СМИ добиваются именно ваших эмоций, а следовательно и ошибочных решений под их воздействием. Конечно же, в эти моменты хочется кричать на весь мир "зачем вы пишите неправду?". Но я решила этого не делать, ведь именно в тот момент не была бы услышана. А вероятно, только позволила бы заказчикам грязи "потирать руки". Прошло время. Я по-прежнему успешна и востребована. Я работаю над новыми продуктами с ведущими учеными и врачами по всему миру. Я готовлю к запуску еще нескольких важных в своей жизни проектов, в том числе, и социальных. В период травли я даже успела стать снова мамой и в нашей семье появилась еще одна доченька. Поэтому, Ницше рассуждая о трудностях, которые делают нас сильнее, однозначно был прав. На 100%", - поделилась Мария Федчук.

От редакции. Летом 2021 года против Марии Федчук в СМИ была развернута кампания по дискредитации ее деятельности. В ее адрес бездоказательно звучали обвинения в том, что она, мол, «обманывает государство", "фигурант уголовного дела", "нагревает клиентов", и имеет "мужа-преступника". При этом, Мария - один из ведущих в Украине врачей anti-age медицины. Нашу страну она представляет на различных международных конгрессах, форумах, презентуя достижения отрасли, улучшенные протоколы терапии, обучая коллег инновационным подходам.

Кроме прочего, Мария привозит в Украину новейший опыт терапии и борьбы со старением со всего мира, организовывает школы и семинары для украинских врачей-косметологов. За ее плечами вывод на отечественный рынок множества международных косметологических брендов, как уходовой профессиональной косметики, так и в области аппаратной косметологии.