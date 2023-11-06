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Дракула, который не боится чеснока: найден самый строгий кот в мире

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
397
Время на прочтение
2 мин
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Дракула, который не боится чеснока: найден самый строгий кот в мире

Строгий кот / Фото: Credits

Домашние животные часто являются не просто пушистыми друзьями и утешением, а настоящими членами семьи, которые также имеют свои характерные особенности. Однако у некоторых любимцев характер в прямом смысле "отражается" на морде.

ТикТок покорил кот Мерлин Регдолл, за которым наблюдают почти 2 миллиона подписчиков. Что и неудивительно, потому что харизме этого кота невозможно сопротивляться.

На первый взгляд Мерлин обыкновенный кот, однако, посмотрев ему в глаза, вы почувствуете себя космической пылью, а все потому, что из-за особенностей строения и расцветки он выглядит очень сурово. Однако такая внешность пришлась по вкусу пользователям соцсетей, и они с удовольствием следят за жизнью пушистого.

В одном из последних видео кот, одетый Дракулой на Хэллоуин сидит на лестнице, а ему предлагают чеснок, на что тот реагирует своим фирменным взглядом и уходит.

Мы сделали небольшую подборку забавных видео с этим суровым пушистым.

@merlinragdoll

There's just something about Catit Creamy that keeps Dracula coming back for more ‍♂️ @catitcanada

♬ Waltz No.2 — Cihat Askin
@merlinragdoll

Магистратура распространяется с вашими действиями с необходимой сохранностью вашего супруга.

♬ оригинальный звук — ᶫᵒᵛᵉˢᵉᶰˢˢˢ
@merlinragdoll

Мастер ежедневно judging yet master is never pleased

♬ Carmen Habanera, классическая опера (1283412) — perfectpanda
@merlinragdoll

HAPPY 7TH BIRTHDAY MASTER ‍♀️

♬ original sound — Merlin Ragdoll

Раньше мы писали о котятах, которые рассмешили Сеть своими шпионскими умениями.

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Дата публикации
Просмотры
397
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