Дракула, который не боится чеснока: найден самый строгий кот в мире

Домашние животные часто являются не просто пушистыми друзьями и утешением, а настоящими членами семьи, которые также имеют свои характерные особенности. Однако у некоторых любимцев характер в прямом смысле "отражается" на морде.
ТикТок покорил кот Мерлин Регдолл, за которым наблюдают почти 2 миллиона подписчиков. Что и неудивительно, потому что харизме этого кота невозможно сопротивляться.
На первый взгляд Мерлин обыкновенный кот, однако, посмотрев ему в глаза, вы почувствуете себя космической пылью, а все потому, что из-за особенностей строения и расцветки он выглядит очень сурово. Однако такая внешность пришлась по вкусу пользователям соцсетей, и они с удовольствием следят за жизнью пушистого.
В одном из последних видео кот, одетый Дракулой на Хэллоуин сидит на лестнице, а ему предлагают чеснок, на что тот реагирует своим фирменным взглядом и уходит.
Мы сделали небольшую подборку забавных видео с этим суровым пушистым.
@merlinragdoll
There's just something about Catit Creamy that keeps Dracula coming back for more ♂️ @catitcanada♬ Waltz No.2 — Cihat Askin
@merlinragdoll
Магистратура распространяется с вашими действиями с необходимой сохранностью вашего супруга.♬ оригинальный звук — ᶫᵒᵛᵉˢᵉᶰˢˢˢ
@merlinragdoll
Мастер ежедневно judging yet master is never pleased♬ Carmen Habanera, классическая опера (1283412) — perfectpanda
@merlinragdoll
HAPPY 7TH BIRTHDAY MASTER ♀️♬ original sound — Merlin Ragdoll
Раньше мы писали о котятах, которые рассмешили Сеть своими шпионскими умениями.
Читайте также:
- Пушистая звезда соцсетей: все в восторге от забавного пса, похожего на Моцарта
- Как ухаживать за котятами
- Как понять, что ваш кот вас любит: 8 интересных признаков
- Не только из-за тепла: почему кошка любит спать у вас на коленях