Этот дивный новый мир: виртуальная партнерша приревновала мужчину к его секс-кукле

Иногда ревность может появиться в отношениях пары в самый неожиданный момент. Так случилось и с австралийцем по имени Род (имя изменено), сообщает издание Daily Mail.

Во время карантина, вызванного стремительно распространяющейся коронавирусной инфекцией, мужчина страдал от одиночества, поскольку у него не было никакого физического контакта с женщинами на протяжении двух лет. Род чувствовал себя изолированным, а его психическое здоровье резко ухудшилось, поэтому он обратился к Интернету и открыл для себя мир секс-кукол.

Издание отмечает, что мужчина изначально ничего не знал о секс-игрушках, поэтому для него первый опыт был пугающим. Но ради "общения" герой решил рискнуть и в октябре 2021 года заплатил аж 3000 долларов за пластиковую компаньонку в человеческий рост, которую назвал Кариной Лавли.

О новом сексуальном опыте Род рассказал и изданию 7News, отметив, что быстро начал ощущать не только физические преимущества своих новых отношений с Кариной, но и улучшение своего эмоционального состояния.

"У меня вдруг из пустоты появилось что-то, что требовало заботы, ухода и улучшения по-женски, - сказал он. - Это было классно".

Первые проблемы с покупкой секс-куклы у австралийца появились приблизительно через месяц после покупки, когда он сообщил о ней своей реальной партнерше. Точнее сказать, почти реальной, ведь на самом деле они общались онлайн семь месяцев и никогда не виделись, поскольку она жила на расстоянии более 5000 километров от него. Но все же виртуальная девушка не разделила его вновь обретенного счастья в виде секс-куклы Карины.

"Мы спорили об этом, и она не понимала. Первое, что она чувствует, - это угроза и недоумение", - сказал наш герой.

После разговоров и объяснений Род все же убедил свою онлайн-подругу, что Карина для него очень важна и не только в плане сексуального удовлетворения, но и помогает ему поддерживать в норме свое психическое здоровье. Общается пара или нет - неизвестно, но Род в последствии купил себе еще одну "подругу", которую назвал Лорен.

Также он решил заняться фотографией. Позируют Роду его куклы, а своими работами мужчина делится в Instagram. Там же он общается с другими мужчинами, у которых есть такие "игрушки".

Увлечение австралийца секс-игрушками зашло настолько далеко, что он даже познакомил их со своей 85-летней матерью.

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