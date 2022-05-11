"Евровидение-2022": рассматриваем яркие образы победителей первого полуфинала

В Италии прошел первый полуфинал конкурса "Евровидение-2022". В результате голосования группа Kalush Orchestra, прошла в финал конкурса, также в финал вышли представители еще девяти стран.

Образы всех финалистов конкурса были очень яркими и запоминающим, поэтому предлагаем рассмотреть их подробнее.

Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry

Участник от Швейцарии с очень необычным тембром, выбрал для своего выступления total black look, который состоял из стильной кожаной куртки с белой вышивкой. Также в образе присутствовали лаконичные брюки и водолазка. Оригинальным акцентом стала крупная серебряная серьга в ухе.

Мариус Беар из Швейцарии / Фото: Associated Press

Армения: Rosa Linn – Snap

21-летняя армянская певица также выбрала удобный брючный образ, в котором сочетала белую рубашку со штанами и футболкой, также на ней были белые кеды Converse. Этот образ практически сливался с белыми декорациями на сцене, но выглядело это оригинально.

Rosa Linn из Армении / Фото: Associated Press

Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól

Участницы группы Systur - три сестры Сигридур, Элизабет и Элин Эйторсдоттир. Для своего выступления девушки выбрали ретро-образы в стиле 70-х годов. В частности в их нарядах были брюки-клеш, высокие сапоги, прически с косичками и мини. Выглядели наряды певиц очень стильно.

Systur из Исландии / Фото: Associated Press

Литва: Monika Liu – Sentimentai

Самой изысканной вчера была литовка Моника Лью, поскольку выбрала длинное сверкающее платье с американской проймой, которое, помимо плеч, обнажало и спину звезды. Также узнаваемости Монике добавила и ее стильная прическа боб.

Моника Лю из Литвы / Фото: Associated Press

Португалия: MARO – Saudade Saudade

24-летння представительница Португалии выбрала лиловый лиловый костюм с градиентным раскрасом. Образ девушка дополнила двумя косичками.

MARO из Португалии / Фото: Associated Press

Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Самым необычным выступление первого полуфинала точно стала постановка этих желтых волков с Луны. Несмотря на то, что лиц музыкантов видно не было, наряды их были очень стильные: черные костюмы, белые рубашки и галстуки. Также парни надели белые кеды Adidas.

Subwoolfer из Норвегии / Фото: Associated Press

Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Аманда Тенфьорд, которая в этом году представляла солнечную Грецию, выбрала для своего выступления платье от известного греческого модельера Селии Критариоти. Наряд был выполнен их полупрозрачной переливающейся ткани и имел длинные рукава.

Аманда Тенфьорд из Греции / Фото: Associated Press

Украина: Kalush Orchestra – Stefania

Наряды Kalush Orchestra заслуживают особого внимания, ведь образы каждого участника была детально продуманы. Над костюмами и стилем группы работал стилист Назар Дидык, однако к работе приобщались и этнограф, галеристка, дизайнер Роксоляна Шимчук и художница по костюмах Ольга Карпов. Каждый образ отличался, однако все они наполнены с национальными элементами.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

Также запоминающимся стало и выступления в частности и из-за необычных нарядов, которые были смесью современности и этники.

Zdob şi Zdub & Frații Advahov из Молдовы / Фото: Associated Press

Нидерланды: S10 – De Diepte

Стин ден Холандер поразила не только пронзительным исполнением, но и необычным образом total black look от голландского дизайнера Viktor & Rolf. Обараз состоял из широкий оверсайз брюк с заниженной талией и жакета напоминающий сюртук. Завершили этот лук только кеды и очень лаконичный макияж.

S10 из Нидерландов / Фото: Associated Press

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