Из г*вна и палок: российские женщины учатся делать прокладки из ваты и скотча

Россия лишилась самых востребованных товаров гигиены.
После того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие иностранные бренды ушли со страны, отметили поставки своей продукции, чтобы не быть спонсорами войны. Таким образом, с полок магазинов в России пропали многие популярные продукты, среди которых гигиенические прокладки и тампоны известных фирм.
Блогеры в России начали заниматься рукоделием, показывая в соцсетях нелепые ролики, как сделать из скотча и ватных дисков прокладки. Видео поделился в своем телеграм-канале УНІАН.
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