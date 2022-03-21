Из г*вна и палок: российские женщины учатся делать прокладки из ваты и скотча

Из г*вна и палок: российские женщины учатся делать прокладки из ваты и скотча

Россия лишилась самых востребованных товаров гигиены.

После того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие иностранные бренды ушли со страны, отметили поставки своей продукции, чтобы не быть спонсорами войны. Таким образом, с полок магазинов в России пропали многие популярные продукты, среди которых гигиенические прокладки и тампоны известных фирм.

Блогеры в России начали заниматься рукоделием, показывая в соцсетях нелепые ролики, как сделать из скотча и ватных дисков прокладки. Видео поделился в своем телеграм-канале УНІАН.

Читайте также: