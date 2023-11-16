Кофе с Шакирой: танцовщик снял новое смешное видео

Блогер Кетил Крогстад, который стал известным благодаря своим позитивным танцам с чашкой кофе, выложил новое видео.
На этот раз парень спародировал танец Шакиры из клипа на песню "Whenever, whenever".
Кэтил нашел локацию похожую на пустыню, воссоздал легендарные движения певицы и еще раз поднял настроение своим подписчикам.
Кстати, сейчас за его блогом следят уже 576 тысяч подписчиков, активно комментирующих новый пост.
- "У меня такой напряженный момент, а вы, сэр, глоток свежего воздуха. Если это недостаточная мотивация, чтобы продолжать, я не знаю, что это".
- "Шакира - это кто? Теперь это песня Кетила".
- "Знает ли Шакира, что у нее есть брат-близнец?"
- "Ха-ха-ха, я хотел дольше видео! Сделайте полную версию, пожалуйста, так весело!"
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