Котик из Коза ностра: домашний любимец покорил Сеть

Котик породы манчкин развеселил пользователей ТикТок.
Все потому, что его хозяин применил ТикТок-маску в виде шляпы, черных очков и папиросы. Кот стал похож на мафиози, а из-за специфической походки, обусловленной физическими особенностями, выглядит забавно.
Комментаторы в восторге от пушистого и делятся своими ассоциациями:
- "томас шелби кошачья версия"
- "я тащусь от манчкинов"
- "кит из Коза ностра"
- "крестный кот!"
@munchkin.italia ♬ son original — Afro Stars Music
Напомним, ранее мы писали о котятах рассмешивших Сеть шпионскими умениями.
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