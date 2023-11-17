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Котик из Коза ностра: домашний любимец покорил Сеть

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
499
Время на прочтение
1 мин
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Котик из Коза ностра: домашний любимец покорил Сеть

Кот-мафиози / Фото: Credits

Котик породы манчкин развеселил пользователей ТикТок.

Все потому, что его хозяин применил ТикТок-маску в виде шляпы, черных очков и папиросы. Кот стал похож на мафиози, а из-за специфической походки, обусловленной физическими особенностями, выглядит забавно.

Комментаторы в восторге от пушистого и делятся своими ассоциациями:

  • "томас шелби кошачья версия"
  • "я тащусь от манчкинов"
  • "кит из Коза ностра"
  • "крестный кот!"
@munchkin.italia ♬ son original — Afro Stars Music

Напомним, ранее мы писали о котятах рассмешивших Сеть шпионскими умениями.

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Дата публикации
Просмотры
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