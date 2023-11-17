Котик из Коза ностра: домашний любимец покорил Сеть

Все потому, что его хозяин применил ТикТок-маску в виде шляпы, черных очков и папиросы. Кот стал похож на мафиози, а из-за специфической походки, обусловленной физическими особенностями, выглядит забавно.

Комментаторы в восторге от пушистого и делятся своими ассоциациями:

"томас шелби кошачья версия"

"я тащусь от манчкинов"

"кит из Коза ностра"

"крестный кот!"

Напомним, ранее мы писали о котятах рассмешивших Сеть шпионскими умениями.

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