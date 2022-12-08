Любовь, расчет, хайп или сумасшествие: 19-летний мужчина и его 76-летняя жена "ждут ребенка" в TikTok

В Сети сейчас обсуждают необычную пару из Италии, которая ведет видеоблог с довольно странным контентом.

Казалось бы, ничего необычного: 19-летний тиктокер женился на 76-летней довольно состоятельной женщине. Пара делится в TikTok видео своих романтических отношений.

Джузеппе, так зовут юношу, выкладывает в Сеть видео и фото своего отдыха, шопинг, часто записывает забавные совместные с женой танцы.

Однако последнее время контент в блоге стал выглядеть странно. Счастливые супруги активно пытаются убедить своих подписчиков, что 76-летняя женщина беременна. Они выкладывают фото и видео, на которых она поглаживает свой живот, а ее муж нежно его целует. В блоге есть даже видео, на котором женщине якобы делают УЗИ. Также пара опубликовала ролик с их baby shower.

В комментариях подписчики уточняют, что это массажное кресло и массажер для лица, а не аппарат УЗИ.

Зачем пара это делает, понять пока сложно. Но мы будем следить за влюбленными и обязательно вам сообщим.

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