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Наглая такса разорвала Сеть: люди не ожидали такой дерзости

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
212
Время на прочтение
1 мин
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Наглая такса разорвала Сеть: люди не ожидали такой дерзости

Такса / Фото: Credits

В Интернете набирает популярность видео с забавным четырехлапым наглецом. Комментаторы смеются над любимцем.

По сети распространяется видео с таксой, которая лежит на кровати и, просунув голову между ног хозяйки, вытаскивает из ее тарелки пасту.
Видно владелица решила провести вечер наедине с любимым блюдом, но у ее четырехлапого друга был на это свой взгляд.
Люди в комментариях сразу вспомнили сцену из мультфильма "Леди и Бродяга", где собаки ели пасту.
Они пишут:

  • "О, Боже! Можно ли быть более разбалованным?"
  • "Таксы очень умны и дерзки, как я"
  • "Какой драгоценный шнобель"
  • "Это всюду в моей ленте уже несколько дней"
  • "Вот пакостник, но какой симпатичный, брюнет))".

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Дата публикации
Просмотры
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