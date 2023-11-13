Наглая такса разорвала Сеть: люди не ожидали такой дерзости

По сети распространяется видео с таксой, которая лежит на кровати и, просунув голову между ног хозяйки, вытаскивает из ее тарелки пасту.

Видно владелица решила провести вечер наедине с любимым блюдом, но у ее четырехлапого друга был на это свой взгляд.

Люди в комментариях сразу вспомнили сцену из мультфильма "Леди и Бродяга", где собаки ели пасту.

Они пишут:

"О, Боже! Можно ли быть более разбалованным?"

"Таксы очень умны и дерзки, как я"

"Какой драгоценный шнобель"

"Это всюду в моей ленте уже несколько дней"

"Вот пакостник, но какой симпатичный, брюнет))".

Читайте также: