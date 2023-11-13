Наглая такса разорвала Сеть: люди не ожидали такой дерзости

В Интернете набирает популярность видео с забавным четырехлапым наглецом. Комментаторы смеются над любимцем.
По сети распространяется видео с таксой, которая лежит на кровати и, просунув голову между ног хозяйки, вытаскивает из ее тарелки пасту.
Видно владелица решила провести вечер наедине с любимым блюдом, но у ее четырехлапого друга был на это свой взгляд.
Люди в комментариях сразу вспомнили сцену из мультфильма "Леди и Бродяга", где собаки ели пасту.
Они пишут:
- "О, Боже! Можно ли быть более разбалованным?"
- "Таксы очень умны и дерзки, как я"
- "Какой драгоценный шнобель"
- "Это всюду в моей ленте уже несколько дней"
- "Вот пакостник, но какой симпатичный, брюнет))".
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