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Россиянка перепутала персонажа из "Гарри Поттера" с Путиным и пригрозила вызвать полицию: курьезное видео
В российском Саратове посетительница кафе увидела в витрине фигурку Добби из "Гарри Поттера", решила, что персонаж похож на Владимира Путина, и потребовала убрать его.
В русском Саратове женщина устроила спор у кафе из-за фигурки Добби — персонажа серии книг и фильмов о Гарри Поттере.
Посетительница заявила, что лицо персонажа якобы очень похоже на российского лидера Владимира Путина .
"Вот это лицо - оно очень похоже на Путина", - сказала женщина работнице заведения.
Ей объяснили, что это персонаж из "Гарри Поттера" - домовой Добби. Однако россиянка настаивала, что это неважно, поскольку, по ее мнению, персонаж все равно похож на Путина.
Женщина также подчеркнула, что Путин "работает" и "ведет войну", а потому, по ее убеждению, в витрине не должно быть якобы его оскорбляющее изображение.
После этого она пригрозила вызвать полицию и сообщить правоохранителям, что в заведении разместили "оскорбительное" изображение российского лидера.
На видео работница кафе пытается объяснить женщине, что речь идет о вымышленном персонаже, однако продолжает настаивать на своем.
Напомним, что ранее мы писали о том, сколько лишних лет уже прожил Путин: подсчеты Newsweek