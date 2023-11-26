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Собачье спа: Сетью распространяется видео с милым домашним любимцем

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
315
Время на прочтение
1 мин
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Собачье спа: Сетью распространяется видео с милым домашним любимцем

Пес Мению / Фото: Credits

В Instagram набирает популярность блог пса Мению породы Шиба-ину из Китая. На страницу собаки подписаны более миллиона человек.

Хозяин регулярно устраивает бьюти процедуры для домашнего питомца. В одном из видео показал этот процесс.

Псу подстригли и подпилили когти. Подстригли шерсть на лапах, помыли их, смазали гелем и сделали массаж. Также Мению почистили уши и зубы. Напоследок собаке намазали нос кремом и причесали.

Комментаторы в видео восхищаються уходом за Мению и говорят, что не прочь были бы попробовать и на себе этот комплекс процедур. Они пишут:

  • "Я умею лаять. Мне тоже нужен этот день для ухода и спа".
  • "Эта собака такая избалованная, могу ли я тоже побыть такой? Есть ли какой-то шанс?"
  • "Где я могу заказать такой спа-день?"
  • "Хотел бы я быть таким же миролюбивым и ловить дзен, как этот шиба-ину"

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Дата публикации
Просмотры
315
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