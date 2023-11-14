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"Я у мамы инженер": кулинар рассмешил своим изобретением Instagram-сообщество

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
278
Время на прочтение
1 мин
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"Я у мамы инженер": кулинар рассмешил своим изобретением Instagram-сообщество

Мужчина адаптировал ручной миксер. / Фото: www.credits

Кулинарша Рэйчел Ло в своем Instagram поделилась забавным видео, которое снял ее друг.

Девушка выложила это видео и подписала:
"Я сказала своему другу, что ему нужен стационарный миксер (планетарный — ред.) для рецепта, и вот видео, которое он мне прислал".

На видео мы видим, что парень при отсутствии стационарного миксера нашел выход из ситуации. Адаптировал ручной миксер, поставив его на решетку, а венчики просунул сквозь ее прутья. Таким образом, миксер действительно стоит и может сбивать продукты, пока его владелец выполняет другие процессы.

Рейчел признала, что это действительно гениальный подход, а комментаторы под ее постом разразились эмоциями:

  • "Это не глупость, если это работает"
  • "Бедность делает из нас гениев"
  • "Это пока вдруг не соскальзнет, тогда у тебя будет смесь для пирога на потолке и миксер с жаждой крови"
  • "Хм, я действительно поражена. Делает ту же работу по меньшей цене. У меня есть стационарный миксер, но я предпочитаю ручной))). Можете взять мой, если хотите. Он слишком громоздок"
  • "Я у мамы инженер, но это действительно работает".

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Дата публикации
Просмотры
278
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