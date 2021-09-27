Жертва моды: Эмили Ратажковски оделась, как дорожный знак

Мода порой бывает коварной. Ты смотришь на себя и видишь модный образ, а остальные видят в этом образе что-то совершенно иное.

Злую шутку сыграли с Эмили Ратажковски эффектные сапоги, которые она надела на мероприятие, посвященное показу новой коллекции Versace на Неделе прет-а-порте в Милане.

Образ в целом был подобран очень тщательно. На Эмили был черный блейзер оверсайз, надетый на голое тело и демонстрирующий собравшимся черный лифчик в глубоком декольте, и черные штаны, которые модель заправила в сапоги. Дополняли лук солнцезащитные очки, как известно, совершенно незаменимые в дождь, и маленькая сумочка.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Но вот сами сапоги очень напоминали предупредительную ленту или дорожный знак, который ставят в местах объезда или дорожных работ.

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Выглядело это довольно комично.

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