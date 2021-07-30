Модные летние украшения 2021: главные ювелирные тренды

Правильно расставив акценты с помощью ювелирных украшений, можно выглядеть стильно при любых обстоятельствах.

Подчеркнуть красоту лица и кожи, сделать акцент на изящных кистях, придать образу легкости и загадочности можно с помощью правильно подобранных драгоценностей. А если ювелирные украшения еще и соответствуют модным тенденциями 2021, можно почувствовать себя настоящей королевой и иконой стиля.

Как расставить акценты с помощью ювелирных украшений так, чтобы выглядеть стильно при любых обстоятельствах? Какие украшения считаются модными в 2021? Стилисты и законодатели ювелирной моды, отвечая на эти вопросы, говорят, что в первую очередь стоит полагаться на свои ощущения и вкус. Дело в том, что модные тенденции в этом году как никогда учитывают индивидуальность каждой из нас.

Если вы желаете выделиться за счет ярких акцентов и при этом ощущать себя комфортно, отдайте предпочтение крупным украшениям с большими и яркими камнями. Нужно подчеркнуть изящество рук? Обратите внимание на кольца, которые можно смело сочетать сразу по несколько на одном пальце, или же на двойные золотые кольца. Да-да, многослойность остается на пике популярности, и не только в кольцах! Вы точно не прогадаете, если решите надеть парочку тонких браслетов одновременно или захотите подчеркнуть красоту своей кожи в зоне декольте с помощью нескольких золотых цепочек различной длины. А еще не следует забывать о нестандартных решениях. Если вы относите себя к неординарным личностям, рискните, украсив себя асимметричными или необычными ювелирными украшениями. Уверяем, вы точно не пожалеет о своем выборе!

Немного сориентировавшись в главных тенденциях сезона, давайте попробуем разобраться, на что конкретно следует обратить внимание при выборе драгоценностей.

Украшения с яркими камнями

Как мы уже писали, яркость в этом году поможет выделиться из толпы и сделать так, чтобы вас запомнили. Поэтому заметные массивные ювелирные украшения из золота со вставками из натуральных цветных камней – именно то, что нужно. На чем остановить свой выбор? На безумно красивых золотых серьгах с крупными топазами, стильных двойных кольцах с гранатом или аметистом в россыпи сияющих фианитов, браслетах, украшенных ониксом и крупными жемчужинами?

Серьги-обручи или серьги-кольца

В этом сезоне лидерами среди всех видов украшений являются серьги-обручи или серьги-конго. Выбирать можно из множества моделей: маленькие колечки, крупные золотые серьги-кольца, сережки-конго из белого золота с камнями и без них. Такие украшения будут уместными как в офисе, так и на пляже.

Асимметричные серьги

Пришло время позволить себе выйти за рамки классической симметрии и попробовать нечто совершенно новое. Лето-осень 2021 делают акцент на нестандартности, а значит – асимметричности, поэтому на пике трендов среди ювелирных украшений из золота и серебра именно ассиметричные серьги. Это может быть различная длина серег, перевернутый дизайн или совсем разная форма украшений из комплекта. На сайте Столичной Ювелирной Фабрики™ можно купить золотые пусеты «Like» с фианитами – яркий например ассиметричных сережек. Еще один вариант – купить две пары симметричных украшений в едином стиле и носить комплекты не только по отдельности, но и совмещать: на правое ухо надеть сережку из первого набора, а на левое – из второго.

Многослойность: цепи и цепочки

Один из главных трендов года – многослойность. Но если сочетанием нескольких колец или браслетов уже никого не удивить, то носить одновременно несколько цепей и цепочек – верный способ привлечь внимание к своему образу. Сочетайте украшения с крупными и мелкими звеньями, с подвесками и без них, цепочки из белого, красного и желтого золота. Такое смелое решение как нельзя лучше продемонстрирует ваш нестандартный подход и готовность к экспериментам.

Модные украшения 2021, которые не только оригинальны и необычны, но еще и порадуют выгодной ценой, можно приобрести в интернет-магазине Столичной Ювелирной Фабрики™. Профессиональные мастера компании отслеживают все новинки в мире ювелирного искусства и сразу же воплощают эти дизайны в изумительных украшениях. Подобрать и купить ассиметричные серьги, серьги-кольца, цепи и цепочки, разнообразные браслеты, золотые женские кольца и украшения с камнями вам помогут профессиональные консультанты.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку