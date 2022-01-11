На что нужно обращать внимание, выбирая антивозрастный крем

Специалисты советуют выбирать косметические средства разных линеек, но одного проверенного производителя.

Антивозрастная косметика – это, пожалуй, именно тот случай, когда не стоит экономить, а обращать внимание, прежде всего, на состав и качество продукта.

ТСН.ua собрал важнейшие советы специалистов на этот счет.

Крем от морщин масс-маркет или элит – есть ли отличия?

Кремы класса масс-маркет можно купить в любом маркете буквально за копейки. Но давайте ответим себе честно: разве может качественная рабочая сертифицированная косметика с антивозрастным действием будет стоить 50-100 гривен? А если еще убрать из стоимости розничные наценки, стоимость транспортировки и упаковки? Сомнительно, чтобы внутри баночки после этого оказался действительно качественный, безопасный продукт.

Главное отличие элит и люкс класса – в составе активные действующие компоненты натурального происхождения. Проходят многоуровневые тесты и сертификацию. А значит, более безопасны и реально работают.

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Основная задача антивозрастного крема – проникнуть глубже в слои дермы. Чтобы обеспечить не только быстрый визуальный результат, но реальные изменения в состоянии кожи.

Желательно иметь в своем арсенале не один, а несколько кремов с разным составом, чтобы кожа получала максимум полезных веществ и приучалась производить их самостоятельно, а не только получать извне. В противном случае происходит привыкание и положительный результат быстро исчезает.

Специалисты советуют выбирать косметические средства разных линеек, но одного проверенного производителя. К примеру, крем Lambre Ultra Hyaluronic Line для заполнения морщин можно чередовать с Anti-Pollution face cream того же бренда, с активным антиоксидантным действием.

Как продлить молодость?

Меньше всего прямых солнечных лучей. Постоянное влияние инфракрасных и ультрафиолетовых лучей отрицательно сказывается на состоянии кожи, снижает регенерацию, способствует пигментации и дряблости.

Движение – это здоровье. Все дело в кровообращении и лимфотоке, от которых зависит и состояние кожи в том числе. А прогулки на свежем воздухе улучшают цвет лица. При малоподвижном образе жизни уменьшается производство кальция.

Сбалансированное питание. В рационе лучше свести к минимуму количество мучного, жареного, копченого, сладкого. Больше свежих сезонных овощей, фруктов, зелени. Обязательно – полезные жиры и белок.

Никотин негативно влияет не только на сосуды, сердце и легкие. Результат его действия в прямом смысле виден на лице: желтизна, дряблость, серость кожи, а с годами накапливаются и влияют на обменные процессы. Поэтому отказываться от курения врачи рекомендуют постепенно, снижая количество сигарет в день на одну или две.

Ночной сон важен. Во сне организм не только отдыхает, но и производит, усваивает самое большое количество питательных веществ. А такое важное для молодости вещество, как мелатонин, вообще производится только во время сна в темный период суток.

Эти простые советы в сочетании с правильным уходом помогут отсрочить возрастные проявления и сохранить молодость как можно дольше.

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