"Над морем тумана": министры культуры Украины и Германии посетили украинскую галерею в Берлине

"…над морем тумана" — диалог украинского художника Сергея Кондратюка и немца Нильса Зиверса. Название выставки намекает на творчество Каспара Давида Фридриха – выдающегося романтика, чьи работы передают чувство одиночества и духовной связи человека с природой.

Министры культуры Украины Николай Точицкий и Германии Клаудия Рот стали первыми посетителями выставки. над морем тумана” в Serpen Gallery.

Николай Точицкий, Наталья Якимович и Клаудия Рот

По словам основательницы единственной в ФРГ украинской галереи Наталии Якимович, инициатором визита стала именно немецкая чиновник: "Пришлось срочно развешивать картины, потому что открытие было запланировано на пятницу".

Наталья Якимович и Клаудия Рот

"…над морем тумана"

"…над морем тумана"

"…над морем тумана"

"…над морем тумана"

В зале галереи министрам также показали работы украинских художников Ксении Гнилицкой, Виталия Протосени, Виталия Кравца, Алексея Золотаря, Алексея Кондакова, Софии Голубевой и проекта Etchingroom1.