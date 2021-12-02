Новогодние тренды: что можно подарить второй половинке

Декабрь – не просто последний календарный месяц, а чудесная пора, в которую мы становимся исполнителями желаний для наших близких, друзей и вторых половинок. Но если вы действительно хотите по-хорошему удивить и точно порадовать своим подарком того, кто вам дорог, не стоит останавливаться на ежегодных банальностях.

Обратите внимание на подарочные тренды, которые вышли на вершину потребительского рейтинга в этом году.

Спальные аксессуары

Так как в последние два года многие из нас стали больше времени проводить дома, то и требования к комфорту домашнего интерьера возросли. Особенно в спальне. Мы стали больше думать об удобстве и здоровье сна. В этом контексте подарком могут стать подушки и одеяла с современными наполнителями. Например, подушка из адаптивного материала с "эффектом памяти", из аналога которого еще делают скафандры для космонавтов, а также ортопедические латексные матрасы с умными пружинами, легкие бамбуковые одеяла, латексные топперы и многое другое.

Товары для взрослых

Разнообразить супружескую жизнь и добавить в нее «огонька» могут специальные игрушки для взрослой аудитории. Они же станут отличным подарком-сюрпризом, который, при правильном подходе, освежит взаимоотношения и откроет новые грани для выражения любви. А уж какие именно товары вы подберете для подарка – это вы решите сами, учитывая свои предпочтения и предпочтения партнера. Найти многие товары данной категории вы можете и в Интернете, посетив секс шоп Tochka G.

Подарки с индивидуальностью

Еще один популярный тренд – это подарки в единственном экземпляре, с индивидуальными чертами, которых нет больше ни у одного аналогичного изделия. Этот тренд переживает второе рождение вместе с сервисами, которые позволяют заказать футболку с уникальным дизайном или фото, а также аналогичными сервисами печати на керамике, холстах и прочих поверхностях. Сюда же в этом году добавились сервисы 3D-печати и резки по дереву, которые также принимают заказы на индивидуализированные подарки.

Подарочные карты

Этот тренд пришел к нам из Европы. Там даже близкие люди часто дарят друг другу деньги или их аналог – подарочные карты на посещение SPA и косметических салонов, подарочные карты сетевых магазинов косметики и одежды, даже карты в рестораны и кафе. Возможно, если вы знаете любимое место для шопинга своей второй половинке, то такая подарочная карта станет отличным дополнением к основному подарку.