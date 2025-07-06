Меган и Гарри с сыном Арчи / © Associated Press

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1.Арчи стал первенцем для принца Гарри и его супруги Меган, герцога и герцогини Сассекских. На тот момент он не носил титул принца (он был пожалован ему позже, когда его дедушка Чарльз стал новым королем Великобритании после смерти королевы Елизаветы II).

2.Церемония крещения прошла в частной часовне Виндзорского замка, а не в часовне Святого Георгия, где повенчались его родители в мае 2018 года. Это была маленькая приватная церемония, без помпезности и фотокамер.

Меган и Гарри с сыном Арчи / © Getty Images

3. Представители прессы не присутствовали и не могли запечатлеть даже гостей, прибывающих на церемонию, не то чтобы сфотографировать маленького Арчи.

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4. Немного позже принц Гарри и герцогиня Меган таки опубликовали фотографии, сделанные фотографом Крисом Аллертоном в ознаменование этого события, через несколько часов после мероприятия.

«Герцог и герцогиня Сассекские очень рады разделить с вами радость этого дня и хотели бы поблагодарить всех людей во всем мире за их постоянную поддержку», — говорится в заявлении, выпущенном в честь крещения Арчи. «Они очень счастливы, что смогли насладиться этим особенным моментом с семьей и крестными родителями Арчи».

5. Снимки были сделаны в розовом саду Виндзорского замка.

Королева Елизавета II и принц Арчи / © Getty Images

6. Прабабушка Арчи — королева Елизавета II — на церемонии не присутствовала. В этот день у нее были рабочие обязательства, которые она не могла пропустить. И это не было чем-то беспрецедентным, по такой же причине королева пропустила крещение принца Луи — младшего сына Кейт и Уильяма Уэльских.

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7. В день церемонии малыш Арчи носил то же крестильное платье, что и его кузены — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Нынешнее крестильное платье, которое использовалось для всех правнуков королевы, на самом деле является копией платья, которое королева Виктория заказала для своего первенца — дочери Виктории Аделаиды Марии Луизы.

Крещение принца Арчи

8. Оригинальное платье носили 62 королевских младенца (включая пять монархов) в течение 163 лет королевской службы. Оно тщательно охранялось все эти годы. В 2004 году внучка королевы леди Луиза Виндзор стала последней королевской особой, которая его носила. Затем была создана копия наряда для крестин, пишет townandcountrymag.com.

9. Арчи крестил архиепископ Кентерберийский. Во время церемонии он использовал купель «Лилия» — серебряную позолоченную чашу, которая использовалась для каждого королевского младенца со времен королевы Виктории.

10. Арчи был благословлен водой из реки Иордан, где, как говорят, Иоанн Креститель крестил самого Иисуса.

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