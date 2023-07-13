10 лет на троне: бельгийский дворец представил новые портреты короля Филиппа и королевы Матильды

В преддверии празднования, которое состоится 21 июля, бельгийский королевский дом представил новые портреты короля Филиппа и его супруги королевы Матильды.

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На одном из них Матильза запечатлена в фиолетовом вечернем платье с прозрачной вставкой на груди, декольте в форме сердца и плиссированной юбкой от Armani Prive. Волосы ее собраны в прическу, а на голове тиара Девяти провинций. Король Филипп в военной форме.

На другом снимке Ее Величество в белом платье средней длины от Natan Couture, обула замшевые туфли нюдового цвета от Dior и дополнила образ красивой укладкой и серьгами с бриллиантами и жемчугом королевы Фабиолы.

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Напомним, отец Филиппа – король Альберт II - объявил 3 июля 2013 года, что он отречется от престола в пользу Филиппа 21 июля 2013 года. Примерно через час после отречения короля Альберта II принц Филипп был приведен к присяге как король Бельгии. Его старший ребенок - принцесса Елизавета - стала его прямой наследницей и станет первой правящей королевой Бельгии после отречения Филиппа или его смерти.

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