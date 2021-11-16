11 лет со дня помолвки: вспоминаем образ Кейт Миддлтон в день, когда она сказала "да" принцу Уильяму

11 лет со дня помолвки: вспоминаем образ Кейт Миддлтон в день, когда она сказала "да" принцу Уильяму

Одиннадцать лет назад в этот день принц Уильям и Кейт Миддлтон официально объявили о своей помолвке.

Долгожданное известие о том, что старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы Уильям женится, произошло утром 16 ноября 2010 года. Принц Уильям по телефону предупредил свою бабушку королеву Елизавету II, что в этот день они с Кэтрин объявят о своей помолвки. В это время Ее Величество как раз завтракала со своим супругом принцем Филиппом.

Кэтрин и Уильям познакомились во время учебы в университете. А их отношения начались просто с дружбы. Целый год они просто общались, называя это общение дружбой. А потом поняли, что не безразличны друг другу.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

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Во время учебы Кейт и Уильям вместе с несколькими товарищами поселились в доме в центре города, а позднее переехали за город. Именно в это время пришел черед романтических отношений между друзьями-студентами. Их союз в те времена не был идеальным, случались ссоры, разногласия, пара даже разрывала отношения. Но в конечном итоге во время совместной поездки в Африку Уильям сделал возлюбленной предложение, и она ответила согласием. На пальце Кэтрин засверкало кольцо с сапфиром в 5 каратов и с бриллиантами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

Именно с ним сияющая Миддлтон вышла спустя три недели после предложения на встречу к журналистам. 23 ноября весь мир узнал о том, что королевская свадьба состоится 29 апреля 2011 года.

Кейт Миддлтон, 28 апреля 2011 год, за день до свадьбы / Getty Images

Кейт появилась перед камерами в синем платье, которое красиво подчеркивало ее талию. А прическу для будущей герцогини Кембриджской сделала стилист Джеймс Прайс. Журналистам он тогда сказал, что это была самая волнительная укладка в его жизни.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

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