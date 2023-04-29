12 лет со дня свадьбы: как Кейт Миддлтон охотилась за принцем Уильямом

29 апреля 2021 года Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают двенадцатую годовщину со дня своей свадьбы. Их история любви была длинной, полной передряг и даже нескольких скандалов.

Предложения руки и сердца Кейт Миддлтон ждала долгих девять лет, и столь долгому терпению есть очень простое объяснение. Кейт очень хотела выйти замуж, родить много детей и завести собаку. И все это герцогине Кембриджской удалось воплотить в жизнь.

Что известно о детстве Кейт Миддлтон

Кэрол Миддлтон с дочерью Кэтрин / Фото: Getty Images

Кейт является старшим ребенком Кэрол и Майкла Миддлтон. Девочка появилась на свет 9 января 1982 года в городе Рединг, в английском графстве Беркшир. Родители Кейт не были аристократами, они познакомились во время работы в гражданском авиации. Кэрол работала стюардессой, а ее будущий муж был диспетчером, а позже – пилотом British Airways. Когда Кейт было два года, ее отца перевели по работе в столицу Иордании – Амман. Именно там будущая британская герцогиня посещала детский сад. Прожив в Иордании два года, семья Миддлтон вернулась обратно в Англию. И в 1987 году основала компанию Party Pieces – предоставлявшую услуги по организации праздников. К моменту ее основания у Кэрол (это была именно ее идея) было уже трое детей – младшая сестра Кейт – Филиппа и брат Джеймс.

За более чем 30-летний период существования бизнеса семья Миддлтон заработала неплохое состояние, что позволило их детям получить достойное образование, а Кейт – поступить в тот самый университет, куда поступил и наследник британского престола.

Кейт в колледже и университете

Кейт Миддлтон в школе Сент-Эндрюсс, на фото нижний ряд слева / Фото: Getty Images

После возвращения из Иордании Кэтрин поступила в школу Сент-Эндрюс в деревушке Панборн, где проучилась до 1995 года. После девушка поступила в колледж Мальборо – частное учебное заведение в графстве Уилтшир. В колледже Кейт не только училась, но и активно занималась спортом: играла в теннис, хоккей, занималась легкой атлетикой (прыжками в высоту) и нетболом (разновидность баскетбола). Именно во время учебы в колледже Мальборо Кейт Миддлтон закончила программу герцога Эдинбургского самого высокого уровня. Свою заслуженную награду будущая герцогиня получила в Сент-Джеймсском дворце. Тогда Кейт описала получение этой награды как "одно из самых запоминающихся событий взросления".

Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

Колледж Кэтрин закончила в 2000 году, ей было 18 лет, и решила не поступать сразу в университет, а устроила себе годовой перерыв в учебе. Говорят, такое решение Кейт приняла не просто так, она хотела поступить в престижный Сент-Эндрюсский университет и не просто поступить, а сделать это в один год с принцем Уильямом. За этот год Кэтрин успела побывать в Италии, где училась во Флорентийском Британском институте и в Чили, там Кэтрин участвовала в программе благотворительной организации Raleigh International. А также она совершила небольшой круиз по проливу Солент в северной части Ла-Манша.

Запланированное знакомство

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Сэнт-Эндрюсском университете / Фото: Getty Images

Семья Кейт Миддлтон отрицает тот факт, что именно мать Кейт Кэрол уговорила дочь отложить поступление в Эдинбургский университет и через год поступить в Сент-Эндрюсс. Все дело в том, что принц Уильям также закончил обучение в колледже в 2000 году и взял на год перерыв в учебе. Дочь прислушалась к совету матери. И когда назвали университет, куда будет поступать наследник британского престола, Кейт собралась поступать туда же. Как пишет королевский биограф Кэти Николл в своей книге Kate: The Future Queen: "Кейт планировала встретиться с наследником престола. Она сознательно отказалась от поступления в Эдинбургский университет, когда выбор учебного заведения принцем Уильямом был обнародован". Впрочем, даже если это и так, то не давало никаких гарантий Кейт, ведь принц мог не влюбиться, она могла ему не понравится, и еще много чего другого могло не произойти.

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Сент-Эндрюсский университет входит в тройку престижных университетов англоязычного мира, это старейший университет Шотландии. Кейт и Уильям поступили туда без проблем, и именно там началась их история знакомства и любви.

Говорят, принц Уильям всерьез заинтересовался Кейт как девушкой, когда увидел ее на благотворительном показе в университете в 2002 году. Она дефилировала по подиуму в прозрачном платье, которое впоследствии было продано на лондонском аукционе за 65 тысяч фунтов стерлингов.

То самое платье Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

Университет Кэтрин закончила в 2005 году с дипломом бакалавра с отличием второй степени по специальности "История искусств". К слову, дипломная работа принца Уильяма была посвящена коралловым рифам. Он окончил университет с очень хорошими результатами, и в этом превзошел своего отца Чарльза, выпускника Кембриджа.

Роман в стенах университета

Считается, что отношения пары начались с дружбы в 2002 году. Вместе с друзьями Кейт и Уильям арендовали дом в Файфе, а с 2003 года – загородный коттедж. Именно к 2003 году относят начало их романтических отношений. Во время каникул пара вместе путешествовала, а в июне 2003 года Кейт была в числе приглашенных гостей на празднование 21-летия Уильяма.

Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

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И только лишь в 2005 году британские таблоиды написали о Кейт Миддлтон как о новой возлюбленной принца Уильяма. За Кэтрин началась охота папарацци, ее преследовали, пытаясь сделать новые фото, не давали и шагу ступить спокойно. Готова ли была Миддлтон к такому? Вопрос, на который нет ответа. Судя по тому, что Кейт обращалась к адвокату в связи с постоянным вмешательством в ее личную жизнь и преследованием журналистов, она была совсем не готова.

За Кейт Миддлтон охотятся папарацци / Фото: Associated Press

За Кейт Миддлтон охотятся папарацци / Фото: Associated Press

Получив неофициальный статус подруги принца, Кейт стала иногда появляться на мероприятиях с участием королевской семьи. 15 декабря 2006 года Кейт с родителями была приглашена на торжественную выпускную церемонию в Королевской военной академии Сандхерст, которую окончил принц Уильям. Кэтрин надела тогда красное пальто из шерсти, черную широкополую шляпу, кожаные перчатки и высокие замшевые сапоги. На мероприятии также присутствовала королева Елизавета II и другие члены королевской семьи.

Кейт Миддлтон на выпускной церемонии в Королевской военной академии Сандхерст / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II на этой же церемонии / Фото: Getty Images

В 2007 году Уильям уехал в военный лагерь в графстве Дорсет, а Кейт осталась жить в Лондоне. Это повлияло на отношения пары, и в апреле 2007 года было объявлено, что они расстались. Это расставание длилось несколько месяцев, за которые Кейт успела пуститься во все тяжкие.

Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

В те времена ее часто фотографировали в лондонских ночных клубах вместе с сестрой Пиппой. В июле 2007-го Кейт вместе с Уильямом, его младшим братом Гарри и подругой Гарри – Челси Дэви – посетила торжественный концерт памяти принцессы Дианы на стадионе Уэмбли. А в августе пара возобновила отношения.

Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом на стадионе Уэмбли, 2007 год / Фото: Getty Images

Помолвка и свадьба

Еще три года Кейт Миддлтон ждала предложения от Уильяма. Главное событие в жизни девушки произошло во время отдыха в Африке, куда пара отправилась с друзьями. "В течение трех недель я постоянно носил с собой в рюкзаке кольцо. Конечно, я боялся его потерять", – вспоминает Уильям момент, когда сделал предложение своей девушке.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день помолвки, 2010 год / Фото: Associated Press

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16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма с Кейт Миддлтон. 23 ноября 2010 года в 11:00 была объявлена дата свадьбы.

Королевская свадьба с большим размахом состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которую было приглашено 1900 человек.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Associated Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II пожаловала молодым титул герцога и герцогини Кембриджских. За двенадцать лет брака их союз не только пополнился тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, но и сильно укрепился.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми: принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года Уильям и Кейт получили титул принца и принцессы Уэльских. Сегодня Кейт называют достойной будущей королевой-консортом Великобритании.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям с детьми / Фото: Associated Press

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