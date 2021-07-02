10 лет со дня свадьбы: рассматриваем два свадебных образа княгини Монако Шарлин

Сегодня княжеская чета Монако отмечает 10 лет со дня своей свадьбы.

В июне 2010 года дворец официально объявил о том, что князь Альбер II, которому на тот момент было 53 года женится на 33-летней профессиональной пловчихе, участнице Олимпийских игр из ЮАР.

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Getty Images

О истории знакомства и любви этой пары мы уже вам рассказывали в этом материале. Сегодня хочется вспомнить два прекрасных образа, в которых будущая принцесса шла под венец.

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Getty Images

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Associated Press

Гражданская церемония Шарлин и Альбера состоялась 1 июля 2011 года в Тронном зале Княжеского дворца Монако. На ней будущая княгиня появилась в небесно-голубом наряде, состоящем из брюк-палаццо из шифона и удлиненного жакета, дизайн которого, разработал креативный директор Chanel и Fendi Карл Лагерфельд. Кутюрье также присутствовал на свадьбе монакской пары, но уже 2 июля, в день их венчания.

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Getty Images

У Шарлин была лаконичная укладка с легкими кудрявыми завитками и очень нежный макияж. Из украшений были лишь серьги-гвоздили с бриллиантами в ушах. Маникюр также был выполнен в светлых оттенках.

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Getty Images

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Венчание состоялось 2 июля 2011 года в часовне Saint Devote внутри королевского дворца. В этот волнительный день, когда Шарлин не могла сдержать слез то ли от волнения, то ли от нагрянувших слухах об очередной измене Альбера II, была облачена в белое шелковое платье от итальянского дизайнера Джорджио Армани с пятиметровым шлейфом, украшенное 40 000 кристаллов Swarovski и 20 000 перламутровыми каплями. Платье было с вырезом и открывало плечи княгини, также волосы Шарлин собрали в тугой низкий пучок, и она была совсем без украшений.

Княгиня Шарлин с отцом Майклом / Associated Press

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Associated Press

Под венец Шарлин вел отец Майкл Виттсток. На самой церемонии присутствовало 850 гостей, а транслировали ее на гигантских экранах на Дворцовой площади примерно для 3 500 жителей Монако.

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Associated Press

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Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II (10 фото)

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