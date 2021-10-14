10 лет вместе: король и королева Бутана отпраздновали оловянную годовщину

Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и его супруга королева Джецун Пема Вангчук поженились 13 октября 2011 года в Пунакха Дзонг.

Царская свадебная церемония состоялась сначала в Пунакхе, а затем в Тхимпху и Паро. Во время церемонии король наградил возлюбленную короной и официально объявив ее королевой Королевства Бутан. Королевская свадьба прошла в традиционном буддистском стиле с традициями. В браке у пары родилось двое сыновей.

Король и королева Бутана / Associated Press

Associated Press

В честь годовщины королева опубликовала в соцсети красивое фото с мужем. На снимке они позируют обнявшись в саду и одеты в традиционные наряды своей страны.

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