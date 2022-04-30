11 лет в браке: пять правил крепкого союза Кейт и Уильяма

В пятницу, 29 апреля, герцог и герцогиня Кембриджские отпраздновали 11-ю годовщину со дня своей свадьбы. В чем секрет их успешного брака и крепкого семейного союза?

Кейт и Уильям поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Сейчас они являются полноправными членами королевской семьи и родителями троих детей: принца Джорджа (8 лет), принцессы Шарлотты (6 лет) и принца Луи (4 года).

Кейт и Уильям / Associated Press

Не секрет, что любые отношения требуют колоссальной работы. Издание People проанализировало брак королевской пары и выбрало пять главных составляющих, которые позволили Кэтрин и Уильяму создать крепкий союз.

Они заложили прочный фундамент

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились, будучи студентами Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, но поначалу их отношения не были романтическими. На втором курсе пара стала соседями по дому, делила квартиру с четырьмя спальнями с двумя другими друзьями и часто вместе ходила на занятия. Их отношениях основаны прежде всего на дружбе.

Кейт и Уильям / Associated Press

Королевский писатель Роберт Лейси рассказал журналу, что между Кейт и Уильямом определенно была химия. "Всякий раз, когда Кейт была в комнате, Уилл явно обращал на нее внимание. Когда мы сидели за обедом в столовой, и они разговаривали, было удивительно видеть, насколько это было естественно, как много они могли сказать друг другу".

Даже после колледжа Кейт и принц Уильям не торопились встречаться, а когда начали это делать, то в их отношениях был и короткий разрыв. О помолвке пара объявила только в 2010 году.

Они моделировали свой брак

Кейт и принц Уильям взяли пример с 73-летнего брака бабушки и дедушки принца Уильяма – королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Точно так же пара дала понять, что родители Кейт, Кэрол и Майкл, которые женаты более 40 лет, являются опорой их семейной жизни.

Кейт и Уильям / Associated Press

"У Кейт очень, очень близкие отношения в семье", — сказал принц Уильям во время интервью об их помолвке. "И я очень хорошо с ее родными лажу, и мне очень повезло, что они оказали такую ​​поддержку". Он добавил: "Майк и Кэрол были действительно любящими, заботливыми, очень веселыми и были очень гостеприимны по отношению ко мне, поэтому я действительно чувствовал себя частью семьи, и я надеюсь, что Кейт чувствовала то же самое с моей семьей".

Они выбирают великие дела

Кейт и Уильям / Associated Press

Кейт и принц Уильям занимаются благотворительностью, особое внимание уделяя психическому здоровью. В дополнение к своим совместным делам они поддерживают друг друга в своих индивидуальных миссиях. Принц Уильям поддержал Кейт, когда она взялась за проекты, связанные с ранними годами жизни ребенка, в то время как Кейт сделала то же самое для своего мужа, в том числе присоединилась к нему на первой премии Earthshot Prize, которую пресса окрестила "Нобелевской экологической премией".

Кейт и Уильям / Associated Press

Они находят время для веселья

Кейт и Уильям - знаменитая спортивная пара и боится сойтись лицом к лицу, независимо от того, участвуют ли они в благотворительных соревнованиях по парусному спорту, соревнуются на футбольном поле или пробуют свои силы в гонках наземных яхт . Они также получают массу удовольствия от трибун спортивных мероприятий, таких как Уимблдон и регби, где есть что-то вроде семейного соперничества (принц Уильям является покровителем Уэльского союза регби с 2016 года, а недавно стал покровителем Регби-футбола, лиги и Союза регби).

Кейт и Уильям / Associated Press

Кейт и принц Уильям также знают, как развлечься во время королевских поездок, часто демонстрируют свои танцевальные способности или отправляются в путешествие, чтобы заняться подводным плаванием, как это было во время недавнего визита пары в Белиз.

Они воспитывают детей, как партнеры

В отличие от предыдущих королевских поколений, Уильям и Кейт могут совмещать традиционный долг и оставаться современными родителями.

Кейт и Уильям / Associated Press

Хотя у них есть помощь няни Марии Терезы Борралло, пара старается ограничить свою королевскую работу во время школьных каникул, иногда берет детей с собой в поездки, и проводит много времени со своими наследниками. Вся семья любит готовить, прогулки на свежем воздухе и кататься на велосипедах.

Кейт и Уильям с детьми / Associated Press

А принц Гарри вот утверждал, что его желания покататься на велосипеде во время жизни в Великобритании сильно ущемлялись.

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