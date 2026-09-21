11-летняя принцесса Габриэлла впервые появилась на публике с макияжем

Принцесса Габриэлла / © Getty Images

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Юная принцесса вместе с братом принцем Жаком и родителями посетила пикник «Pique Nique Monegasque» в Княжестве Монако.

Она впервые появилась на меропприятии с макияжем на лице, слегка подчеркнув ресницы. Габриэлла была одета в милое нежно-розовое платье длины миди с короткими рукавами и обута в золотые сандалии, а в руках держала букет цветов. Также принцесса распустила длинные волосы, а у нее в ушах были миниатюрные золотые серьги-колечки.

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Принцесса Габриэлла / © Getty Images

Ранее, напомним, мы рассказывали, как дочь княгини Шарлин впервые появилась на публике с маникюром.

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Княгиня Шарлин со своими детьми Жаком и Габриэллой / © Getty Images

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