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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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11-летняя принцесса Габриэлла впервые появилась на публике с макияжем

11-летняя принцесса Габриэлла – дочь князя Альбера II и княгини Щарлин – впервые появилась на мероприятии с макияжем.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Габриэлла

Принцесса Габриэлла / © Getty Images

Юная принцесса вместе с братом принцем Жаком и родителями посетила пикник «Pique Nique Monegasque» в Княжестве Монако.

Она впервые появилась на меропприятии с макияжем на лице, слегка подчеркнув ресницы. Габриэлла была одета в милое нежно-розовое платье длины миди с короткими рукавами и обута в золотые сандалии, а в руках держала букет цветов. Также принцесса распустила длинные волосы, а у нее в ушах были миниатюрные золотые серьги-колечки.

Принцесса Габриэлла / © Getty Images

Принцесса Габриэлла / © Getty Images

Ранее, напомним, мы рассказывали, как дочь княгини Шарлин впервые появилась на публике с маникюром.

Княгиня Шарлин со своими детьми Жаком и Габриэллой / © Getty Images

Княгиня Шарлин со своими детьми Жаком и Габриэллой / © Getty Images

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