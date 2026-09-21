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11-летняя принцесса Габриэлла впервые появилась на публике с макияжем
11-летняя принцесса Габриэлла – дочь князя Альбера II и княгини Щарлин – впервые появилась на мероприятии с макияжем.
Юная принцесса вместе с братом принцем Жаком и родителями посетила пикник «Pique Nique Monegasque» в Княжестве Монако.
Она впервые появилась на меропприятии с макияжем на лице, слегка подчеркнув ресницы. Габриэлла была одета в милое нежно-розовое платье длины миди с короткими рукавами и обута в золотые сандалии, а в руках держала букет цветов. Также принцесса распустила длинные волосы, а у нее в ушах были миниатюрные золотые серьги-колечки.
Ранее, напомним, мы рассказывали, как дочь княгини Шарлин впервые появилась на публике с маникюром.