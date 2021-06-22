110 лет со дня коронации: вспоминаем восхождение на трон короля Георга V

22 июня 1911 года состоялась коронация Георга V – дедушки нынешней королевы Великобритании Елизаветы II.

6 мая 1910 года скончался отец Георга король Эдуард VII и Георг был провозглашен новым королем. Его коронация прошла спустя чуть больше года – 22 июня 1911 года, традиционно в Вестминстерском аббатстве.

В момент его коронации были запущены двое башенных часов на здании Royal Liver Building — самые большие часы Великобритании с 1911 года по настоящее время.

Коронация короля Георга V / Getty Images

Во время Первой мировой войны, из которой Великобритания вышла победительницей, Георг V отказался от всех личных и семейных германских титулов и изменил название королевского дома с Саксен-Кобург-Готского на Виндзорский. В марте 1917 года официально отказался принять при королевском дворе отрекшегося от престола российского императора Николая II с семьей и фактически запретил ему въезд и дальнейшее проживание на территории Великобритании.

Коронация короля Георга V / Getty Images

Он пережил экономический кризис 1923—1929 годов, стычки шахтеров и всеобщие забастовки в 1926 году. А в 1932 году 25 декабря Георг V впервые в Великобритании выступил с рождественским обращением. Текст королевского обращения написал Редьярд Киплинг. Эта традиция соблюдается до сих пор, и каждый год на Рождество подданные могул услышать и теперь уже увидеть королеву Елизавету II.

Когда король Георг V с королевой-консортом Марией в 1935 году праздновали серебряный юбилей своего правления, Георг V, по его словам, был поражен количеством искренних поздравлений от англичан.

Мария Текская и король Георг V / Getty Images

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Прожил король 70 лет и последние годы жизни страдал от хронических легочных заболеваний. Умер Георг V в Сандрингеме 20 января 1936 года. Лишь 50 лет спустя стало известно, что его лейб-медик барон Бертран Доусон по собственной инициативе совершил эвтаназию впавшего в кому после тяжелого бронхита короля, собственноручно введя ему морфин и кокаин.

Коронация короля Георга V / Getty Images

Его преемником стал старший сын Эдуард VIII, который, отрекся от трона ради американки Уоллис Симпсон, на которой не мог жениться, оставаясь монархом. Эдуард VIII так и не был коронован. Его преемником стал младший брат и отец королевы Елизаветы II – король Георг VI.

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Коронация королевы Елизаветы II (8 фото)

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