12-летняя внучка принцессы Анны пришла на королевскую свадьбу в милом цветочном платье и на каблуках

Миа Тиндалл / © Getty Images

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Дочь Зары (сестры Питера и младшей дочери принцессы Анны) и Майка Тиндалл – Миа Тиндалл - присоединилась к родителям на королевском торжестве, прошедшем 6 июня, в церкви Всех Святых в Кембле.

12-летняя девочка впервые появилась на публичном королевском мероприятии в обуви на каблуках. Миа была одета в белое платье-рубашку в милый цветочный принт с рукавами с оборками от Сefinn Studio, на голове у нее был ободок Camilla Rose Millinery, а обула она туфли-слингбэки Carvela Alina в золотом оттенке на невысоких каблуках. Девочка распустила волосы красивыми волнами и в руках держала прозрачный зонт.

Миа Тиндалл / © Getty Images

Напомним, ее мама Зара Тиндалл приехала на торжество в васильковом платье-миди от Rebecca Vallance, в ободке в тон и туфлях-лодочках оттенка металлик.

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Зара Тиндалл / © Getty Images

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