12 мошенников и одна настоящая хозяйка: чем закончился скандал вокруг кошки Шафы и ее спасителей

12 мошенников и одна настоящая хозяйка: чем закончился скандал вокруг кошки Шафы и ее спасителей

Спасенная в Бородянке кошка Шафа стала такой популярной, что более 10 человек заявили, что она их питомец, и требуют ее вернуть.

Кошка Шафа прожила больше двух месяцев в разрушенной многоэтажке в Бородянке на 7-м этаже без воды, пищи и возможности выбраться и стала символом несокрушимости украинского народа.

В начале марта дом разрушили оккупанты – в здание попала ракета. Только 2 мая проходившие мимо люди заметили, что на одном из этажей живет кот. На помощь пришли бойцы ГСЧС и волонтеры из "Зоопатруля".

Сейчас Шафа под присмотром ветеринаров – живет в барокамере под кислородом. Эта порода – перс – и в мирной жизни имеет проблемы с легкими, поэтому сейчас пострадали именно они. Ветеринарный врач Ярослав Тищенко говорит, что ее легкие еще не полностью работают, но жить Шафа будет.

Многие СМИ освещали историю спасенной кошки. Это сделало Шафу такой популярной, что в "ЗооПатруль" обратились 12 псевдохозяев с требованием срочно ее отдать. Организацию даже обвиняли в том, что они мародеры, воруют животных и наживаются на них.

"Они (псевдохозяева – Прим. Ред.) сделали больше 5 тысяч комментариев под публикациями за сутки. Это ненормально. Кот лечится, он под наблюдением, никто его не забрал", - рассказывает сооснователь организации "ЗооПатруль" Дмитрий Ревнюк об обрушившемся на них хейте.

Настоящая хозяйка кошки – Анастасия – тоже обратилась в "ЗооПатруль", но, так как кошку сразу же забрать было невозможно, она тоже написала в Сети, что животное ей не отдают. Вышло недоразумение.

"И дальше началось… Люди не видели ни наш оригинальный пост, ни пост настоящей хозяйки…", – говорит соосновательница организации "ЗооПатруль" Соня Садовская.

Чтобы остановить такую волну негатива организация смогла связаться с Анастасией, которая сейчас находится на Закарпатье, по видеосвязи. Она и рассказала, что бросать кошку, которую на самом деле зовут Глория, не собиралась, просто так сложились обстоятельства – она вышла на два часа проведать бабушку, и уже не смогла вернуться домой. Анастасия мечтает встретиться с Шафой-Глорией, и скоро это произойдет – как только кошка поправится.

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