12 привычек, усиливающих тревожность

Это нелегкая задача изменить привычки, которые в течение жизни с вами, но это стоит усилий, если вы хотите уменьшить свою тревожность.

Следующие 12 привычек распространены среди страдающих тревожностью, о них рассказывает телеграмм-канал "Психологическая поддержка".

Пропуск приема пищи

Пропуск приема пищи вызывает гипогликемию (когда уровень сахара в крови падает ниже нормального уровня), что может привести к распространенным симптомам тревоги, таким как раздражительность, нервозность, головокружение и слабость.

Тяга к сладкому

Сахар обладает способностью временно угнетать область мозга, которая обычно активна во время тревоги, приостанавливая выброс гормона стресса ( кортизола ). Вот почему мы можем почувствовать облегчение беспокойства, когда съедаем что-нибудь сладкое. Но научные исследования говорят, что потребление сахара повышает тревожность и реактивность на стресс, что приводит к большей тревожности.

Плохие пищевые привычки

Нездоровые пищевые привычки могут сильно повлиять на потребление необходимых питательных веществ – углеводов, белков, незаменимых жирных кислот, витаминов и минералов – которые необходимы для психического здоровья и функционирования нервной системы. Дефицит определенных питательных веществ (витамины группы В, витамин С и Е, магний, селен и омега-3 жирные кислоты) может повлиять на настроение и уровень тревоги.

Не заниматься спортом

Ваше тело создано для движения, а некоторые функции тела зависят от физиологического движения. Если вы сидите целый день и никогда не занимаетесь спортом, ваше физическое и психическое здоровье пострадает в результате.

Постоянный просмотр новостей

Тревожность характеризуется чрезмерным беспокойством и страхом, и просмотр новостей может усугубить эту проблему, оставляя подавленное настроение и тревогу. Хотя сейчас особенно важно быть в курсе происходящего в стране, просмотр или чтение новостей утром может задать тревожный тон на день, тогда как негативные образы и слова перед сном могут повлиять на качество сна. Старайтесь избегать чтения новостей первым делом с утра и в последнюю очередь перед сном.

Игнорирование состояния тревожности

Ваша тревога является сигналом, который пытается указать на то, что вам нужно что-нибудь проработать или изменить. Если вы проигнорируете этот сигнал, состояние только ухудшится.

Употребление кофеина

Кофеин является основным триггером тревоги. Эта связь между кофеином и тревогой неочевидна, потому что мы временно чувствуем себя хорошо после потребления, и мы чувствуем тревожные последствия только через несколько часов.

Злоупотребление фастфудом

Джанкфуд предпочтительно содержит химические ингредиенты и добавки. Эти ингредиенты, добавленные в пищу, могут способствовать беспокойству, одновременно снижая настроение и социальное поведение. Худшие виновники это: искусственные подсластители, красители и усилители вкуса.

Недостаточное потребление воды

Обезвоживание вызывает стресс для вашего тела, и когда ваше тело находится в стрессе, вы можете ощущать общие симптомы тревоги.

Употребление алкоголя

Хотя алкоголь временно стимулирует "химические вещества для счастья" в мозге (такие как серотонин и дофамин), благодаря чему вы чувствуете себя более счастливыми и менее тревожными, он также повышает уровень тревоги в течение нескольких часов после употребления. Когда алкоголь начинает исчезать, вы, вероятно, будете чувствовать себя более тревожными, уставшими и подавленными, чем прежде, чем выпили.

Нехватка сна

Депривация сна усиливает повторяющиеся отрицательные мысли и усложняет отпущение отрицательных вещей – симптомы, характерные для тревоги.

Сравнение себя с другими

В современном мире с социальными медиа мы имеем мгновенный доступ к изображениям из жизни людей, и можем даже не заметить эту привычку — сравнивать себя с другими; Но когда вы делаете это каждый день, у вас появляется плохое настроение и негативные мысли, приводящие к тревоге. Кроме того, мы имеем тенденцию сосредотачиваться на чьих-то лучших сторонах по сравнению со своими слабыми.

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