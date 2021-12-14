126 лет со дня рождения короля Георга VI: интересные факты об отце королевы Елизаветы II

Сегодня исполняется 126 лет со дня рождения короля Георга VI – отца королевы Елизаветы II.

Расскажем вам несколько интересных фактов о короле, который вовсе не был в линии наследования престола, но судьба сложилась иначе.

1. Альберт Фредерик Артур Георг родился 14 декабря 1895 года. Королеве Виктории сообщили о рождении правнука с опаской, ведь именно в этот день 14 декабря 1861 года ушел из жизни ее супруг - принц Альберт. Он умер в относительно молодом возрасте — 42 года. Виктория была опустошена смертью любимого мужа, впала в глубокий траур и облачилась в черное до конца жизни. В честь него было решено назвать новорожденного.

Король Георг VI / Associated Press

2. По характеру Альберт был скромным и застенчивым человеком, к тому же страдал от сильного заикания. Однако он упорно занимался под руководством австралийского логопеда-самоучки Лайонела Лога и в результате почти полностью избавился от недуга.

Также читайте Она все продумала: королева Елизавета II передает дела сыну Чарльзу

3. Королем Великобритании должен был стать его старший брат - Эдуард VIII, но тот отрекся от трона ради любимой женщины, и 11 декабря 1936 года герцог Йоркский стал королем Георгом VI. Его коронация состоялась 12 мая 1937 года — в день, ранее намеченный для коронации старшего брата.

4. Правления Георга VI пришлось на непростые военные годы. Он был известен прежде всего как символ борьбы Великобритании и стран Британской империи против нацистской Германии во Второй мировой войне. Георг VI и его семья, в отличие от большинства монархов, не стали бежать из страны. Вместе с ним осталась и жена Елизавета, и юные дочери.

Король Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон / Associated Press

5. 26 апреля 1923 года женился на леди Елизавете Боуз-Лайон, дочери 14-го графа Стратморского. С ней он познакомился еще в 1905 году (5-летняя Елизавета угостила 10-летнего Альберта засахаренными вишнями с торта). В семье родились двое детей: принцесса Элизабет Александра Мария (будущая королева Елизавета II) в 1926 году, и ее младшая сестра - принцесса Маргарет Роуз - в 1930 году.

Король Георг VI с семьей / Associated Press

6. В 1940 году резиденция монарха неоднократно подвергалась бомбовым ударам с воздуха; 12 сентября немецкая бомба взорвалась в 20 метрах от Букингемского дворца, что отразилось на здоровье короля: он не мог читать, часто с беспокойством смотрел на небо.

Король Георг VI / Associated Press

7. Военное время плохо отразилось и на здоровье короля. Он начал много курить, на фоне стрессов и вредной привычки у Георга VI развился атеросклероз, болезнь Бюргера и рак легких, от которого он скончался 6 февраля 1952 года в возрасте 56 лет. Это произошло в Сандрингемском дворце в Норфолке. Король умер ночью от коронарного тромбоза. Его дочь Элизабет прилетела из путешествия в Кении уже как королева Елизавета II.

Читайте также: