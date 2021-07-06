128-я годовщина свадьбы: вспоминаем, как выходила замуж бабушка королевы Елизаветы II - Мария Текская

Сегодня исполняется 128 лет со дня свадьбы Марии Текской – бабушки королевы Елизаветы II – и короля Георга V.

Еще до помолвки с принцем Йоркский Георгом Мария Текская была обручена с его старшим братом Альбертом Виктором. Однако он скончался от осложнений, вызванных вирусом гриппа, и Мария снова осталась в невестах, правда, ненадолго.

Младший брат умершего принца, Георг, герцог Йоркский, стал первым в линии наследования престола. Во время совместного траура он сблизился с Марией, а королева Виктория продолжала рассматривать принцессу в качестве подходящей партии для будущего монарха.

Мария Текская / Getty Images

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Позднее Георг сделал предложение Марии, и она ответила согласием. Их брак оказался достаточно счастливым. Они обвенчались 6 июля 1893 года в Королевской капелле Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. А после свадьбы поселились в коттедже Йорк, скромном доме недалеко от Сандрингемского дворца, графство Норфолк, имели супруги и свои комнаты в Сент-Джеймсском дворце.

Жили они хорошо и в любви, Георг никогда не изменял жене, хотя часто бывал в разъездах. В этом браке, который оказался достаточно крепким и счастливым, у них родилось шестеро детей: Эдуард, Альберт, Мария, Генри, Георг и Джон (младший ребенок Марии с детства страдал от эпилепсии и умер в возрасте 13 лет).

Мария Текская и король Георг / Getty Images

Наиболее известными стали двое старших сыновей пары – Эдуард, который отрекся от короны из-за любви к американке Уоллис Симпсон, и Георг (отец принцесс Елизаветы и Маргарет), взошедший на престол после отречения брата.

Говорят, со своими детьми Мария Текская была достаточно холодной, хотя, безусловно, любила их. А вот своих внучек – Елизавету и Маргарет, она обожала, часто брала их с собой на различные мероприятия.

Мария Текская и король Георг / Getty Images

В браке королева Мария и король Георг V прожили 43 года.

Королева Великобритании и Ирландии - Мария Текская (9 фото)

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